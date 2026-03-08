Fête de l’indépendance : la région de Thiès mobilisée pour une organisation inclusive

La région de Thiès se prépare activement à accueillir cette année la célébration nationale de la fête de l’indépendance. À cette occasion, le gouverneur Saër Ndao a appelé à une mobilisation collective impliquant l’ensemble des départements et des collectivités territoriales.

Selon l’autorité administrative, le dispositif retenu pour le défilé officiel prévoit déjà la participation de représentants venus des trois départements de la région. Des participants provenant de Tivaouane et de Mbour prendront part à l’événement, tandis que plusieurs établissements scolaires de ces deux localités, ainsi que de Thiès, ont été sélectionnés pour défiler.

Le gouverneur s’exprimait mercredi lors d’une rencontre avec une équipe de l’Agence de presse sénégalaise, organisée en amont de cette célébration qui se tiendra exceptionnellement dans la cité du rail.

D’après lui, cette organisation vise à garantir une représentation équilibrée de tous les départements de la région dans cette manifestation nationale, tout en favorisant l’implication des autorités locales dans les préparatifs.

Au-delà du défilé officiel, Saër Ndao considère également cette célébration comme une occasion de mettre en lumière l’histoire et l’évolution de la région. Il estime que ces moments doivent permettre de rappeler le parcours de Thiès, les différentes étapes de son développement et les perspectives qui s’offrent à elle.

L’événement possède aussi une dimension territoriale et économique, notamment à travers la mise en valeur de l’attractivité locale. Le gouverneur a ainsi invité les collectivités territoriales à proposer des initiatives destinées à promouvoir les atouts de leurs localités.

Il a précisé que chaque maire est appelé à élaborer un programme permettant aux populations de se sentir pleinement impliquées dans cette célébration nationale, dans un esprit de mobilisation générale visant à renforcer la cohésion régionale.

Enfin, Saër Ndao a rappelé que l’organisation repose sur une coordination assurée par l’administration régionale, avec la participation active des préfets et des maires, afin d’assurer une couverture complète de l’ensemble du territoire.