Ousmane Sonko annonce des communications publiques sur plusieurs dossiers stratégiques

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a annoncé le lancement prochain d’une série de communications publiques portant sur plusieurs dossiers considérés comme importants pour le pays. Cette annonce a été faite à l’issue du Conseil des ministres tenu mercredi.

Face aux membres du gouvernement, le chef de l’exécutif a présenté les grandes orientations de l’action gouvernementale avant d’informer le Conseil de la volonté des autorités de mieux expliquer certaines décisions et réformes à l’opinion publique.

D’après le communiqué officiel, la première prise de parole est prévue ce jeudi. Elle sera principalement consacrée à la renégociation de conventions et de contrats signés dans certains secteurs clés de l’économie nationale.

Cette démarche s’inscrit dans l’objectif des autorités de réexaminer plusieurs accords jugés importants pour les intérêts économiques du pays. Le gouvernement souhaite, à travers cette initiative, apporter davantage d’éclaircissements sur les choix retenus et les actions engagées dans ce processus.

Avec ce cycle d’interventions, le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko entend instaurer une communication plus régulière autour des grandes politiques publiques afin de mieux informer les citoyens sur les réformes en cours.

La première communication, centrée sur la question des contrats dans les secteurs stratégiques, devrait ainsi marquer le début d’une série d’explications officielles sur plusieurs dossiers majeurs de l’actualité nationale.