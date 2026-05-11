Koungheul : une jeune femme livrée à la police après l’abandon présumé de son nouveau-né

Rédigé par Lat Soukabé Fall le Vendredi 15 Mai 2026 à 23:23 | Lu 27 fois

À Koungheul, une jeune femme a été interpellée puis remise aux autorités policières après la découverte d’un nouveau-né abandonné dans des circonstances encore non élucidées. Selon les premières informations, l’alerte a été donnée par des habitants du quartier, ce qui a permis une intervention rapide des forces de sécurité. Le nourrisson a été pris en charge pour des soins, tandis qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’abandon et d’établir les responsabilités.

Lat Soukabé Fall