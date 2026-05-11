Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoilera la liste du Sénégal le 21 mai

Pape Thiaw tiendra une conférence de presse le 21 mai prochain afin de dévoiler la liste des joueurs sélectionnés pour représenter le Sénégal à la Coupe du monde 2026.

Selon Fédération sénégalaise de football, cette rencontre avec la presse se déroulera au siège de Sonatel, situé sur la Voie de Dégagement Nord à Dakar.

Les sélectionneurs engagés dans le prochain Mondial ont jusqu’au 1er juin pour publier leurs listes définitives. Les listes élargies ont déjà été transmises à FIFA.

Le Sénégal disputera en 2026 sa quatrième participation à une Coupe du monde et sa troisième phase finale consécutive après les éditions 2018 et 2022. Lors du précédent tournoi organisé au Qatar, les Lions avaient atteint les huitièmes de finale.

Pour cette édition, la sélection sénégalaise évoluera dans le même groupe que la France, la Norvège et l’Irak, qualifié après son succès en barrage contre la Bolivie.

Le Sénégal garde également le souvenir marquant de sa première participation au Mondial en 2002 au Japon et en Corée du Sud, notamment avec sa victoire contre la France lors du match d’ouverture grâce à un but de Pape Bouba Diop. Les Lions avaient alors atteint les quarts de finale avant leur élimination face à la Turquie.

Dans le cadre de la préparation pour la compétition, l’équipe nationale affrontera l’Arabie saoudite en match amical le 9 juin 2026 au Toyota Field de San Antonio, aux États-Unis.

La Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique.