Thiès : Serigne Mboup en visite de courtoisie chez Dr Babacar Diop, un échange entre deux édiles engagés

Thiès – Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, a rendu une visite de courtoisie à son homologue de Thiès, Dr Babacar Diop. Une rencontre empreinte de considération mutuelle, d’échanges institutionnels et de convergence autour des défis auxquels font face les collectivités territoriales au Sénégal.

Babacar Diop salue le parcours de Serigne Mboup

Accueillant son collègue dans la cité du Rail, le maire de Thiès a exprimé toute sa satisfaction de recevoir une personnalité qu’il considère comme un acteur majeur du développement économique et social du pays.

Dr Babacar Diop a particulièrement salué le parcours singulier de Serigne Mboup, présenté comme un exemple de réussite issu d’un itinéraire différent de celui de l’école française classique. Selon lui, le Sénégal doit reconnaître toutes ses intelligences, y compris celles formées dans les écoles coraniques, souvent porteuses de compétences réelles et d’une forte capacité d’initiative.

« Au Sénégal, ce ne sont pas seulement ceux qui ont fréquenté l’école française qui doivent avoir droit au chapitre. Il existe des compétences réelles parmi les personnes issues des écoles coraniques », a notamment souligné le maire de Thiès.

Kaolack et Thiès : deux grandes communes face aux mêmes exigences

Dr Babacar Diop a également magnifié le travail accompli par le maire de Kaolack dans sa commune, notamment à travers des réformes importantes engagées dans le cadre de l’évolution des collectivités locales.

Pour le maire de Thiès, la fonction municipale reste l’une des plus exigeantes. Les populations, confrontées aux difficultés du quotidien, se tournent spontanément vers leur maire, bien plus que vers les ministres ou les directeurs généraux. Une réalité qui, selon lui, traduit à la fois la proximité de l’institution municipale et le poids des attentes citoyennes.

Serigne Mboup magnifie les réalisations de la Ville de Thiès

Pour sa part, Serigne Mboup a félicité Dr Babacar Diop pour les nombreuses réalisations entreprises à Thiès. Le maire de Kaolack a salué l’engagement de son homologue et l’espoir placé en lui par les populations thiessoises.

Cette visite s’inscrit également dans le cadre d’une mission consulaire liée aux chambres de commerce. Serigne Mboup a indiqué que des partenaires canadiens souhaitent accompagner la promotion du leadership féminin, notamment dans les instances économiques et décisionnelles.

« Nous avons constaté qu’il y a peu de femmes dans les chambres de commerce. Nous voulons promouvoir les femmes dans les instances de décision », a-t-il déclaré.

Kaolack Invest Terroir : Babacar Diop invité à la foire du 9 mai

Au cours de cette rencontre, Serigne Mboup a officiellement invité le maire de Thiès à prendre part, le 9 mai prochain, à la foire « Kaolack Invest Terroir », un rendez-vous économique destiné à valoriser les potentialités locales.

Cet événement sera suivi de la cérémonie de remise des « Guerté d’Or », une distinction qui met en lumière les acteurs engagés dans la promotion du terroir, de l’économie locale et des initiatives de développement.

Un appel à renforcer la collaboration entre les deux édiles

Présent à la rencontre, le guide religieux Ahmed Saloum Dieng Nasroudine a encouragé la collaboration entre les deux maires, avec lesquels il entretient d’excellents rapports. Son intervention a donné à cette visite une dimension à la fois fraternelle, institutionnelle et spirituelle.

Au-delà du caractère protocolaire, cette rencontre entre Serigne Mboup et Dr Babacar Diop traduit la volonté de renforcer les passerelles entre les collectivités locales, dans un contexte où les communes sont appelées à jouer un rôle central dans le développement économique, social et territorial du Sénégal.

— Thiesinfo