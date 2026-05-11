Bakel : plusieurs équipements saisis lors d’une opération contre l’orpaillage clandestin





Les forces de sécurité ont mené une opération contre l’orpaillage clandestin dans le département de Bakel, à l’est du Sénégal, aboutissant à la saisie de plusieurs équipements utilisés pour l’exploitation illégale de l’or.



Selon une source sécuritaire, l’intervention s’est déroulée sur la rive gauche de la Falémé, au niveau des localités de Moussala et Bountou. Elle entrait dans le cadre d’une mission de surveillance organisée durant sept jours dans la zone de Diyabougou, située dans la commune de Sadatou.



D’après un communiqué de la police, les agents ont surpris des orpailleurs clandestins en pleine activité sur le lit du fleuve. Les individus procédaient au traitement de sable minier malgré l’interdiction d’exploitation dans un périmètre de 500 mètres autour de la rive gauche de la Falémé.



À l’arrivée des éléments de la brigade spéciale de Kidira, les personnes présentes auraient pris la fuite vers la frontière, abandonnant leur matériel sur les lieux.



L’opération a permis la récupération de dix motopompes utilisées pour le lavage du minerai ainsi qu’une motocyclette de marque Super Numéro 1 de couleur noire. D’autres équipements servant à l’exploitation minière clandestine ont également été saisis.



La police précise que l’ensemble du matériel récupéré a été transféré au Commissariat spécial de Kidira pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire.

