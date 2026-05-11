Warang sous le choc après la découverte du corps sans vie d’une fillette de 11 ans

Le village de Warang reste marqué par l’émotion après la découverte du corps sans vie d’une fillette de 11 ans dans un bâtiment en construction.

Selon le chef du village, la disparition de l’enfant avait été signalée le lundi 12 mai en fin d’après-midi. Des recherches avaient alors été lancées dans la localité, notamment à travers les réseaux de communication des habitants.

Le lendemain matin, le corps de la victime a été retrouvé dans un bâtiment inoccupé. Alertée, la gendarmerie s’est rendue sur place pour effectuer les premiers constats. L’enfant a ensuite été identifiée par une habitante du village.

D’après les premières observations, le corps présentait des traces de violence. La victime, élève au collège d’enseignement moyen de Warang, aurait été agressée avant que son corps ne soit dissimulé dans le bâtiment.

Dans le quartier Socé, où résidait la fillette, l’émotion demeure importante parmi les habitants et les proches de la famille, profondément affectés par le drame.

Plusieurs habitants expriment également leurs inquiétudes face au sentiment d’insécurité grandissant dans la zone. Certains évoquent la présence de nombreux bâtiments inhabités qui, selon eux, favorisent ce type de situation.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d’identifier et d’interpeller l’auteur des faits. Ce drame relance aussi les discussions autour de la sécurité des enfants et de la gestion des espaces abandonnés dans la commune de Malicounda.