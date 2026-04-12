REUG REUG remet son titre en jeu face à Anatoly Malykhin lors d’un combat revanche très attendu

Le champion du monde des poids lourds de ONE Championship, Oumar Kane, s’apprête à remettre sa ceinture en jeu lors d’un affrontement très attendu. Il retrouvera le Russe Anatoly Malykhin le 15 mai prochain, à l’occasion de l’événement ONE Friday Fights 150, prévu au Lumpinee Boxing Stadium, à Bangkok.

Ce duel s’inscrit dans la continuité d’une opposition déjà marquante entre les deux combattants. En novembre 2024, lors de ONE 169, le Sénégalais avait surpris en s’imposant par décision partagée après cinq rounds disputés. Ce succès lui avait permis de décrocher un titre mondial historique pour le Sénégal tout en mettant fin à l’invincibilité de son adversaire.

Depuis cette défaite, Anatoly Malykhin affiche clairement son ambition de prendre sa revanche. Reconnu sur la scène internationale pour sa puissance et sa polyvalence, il a déjà marqué les esprits en remportant des titres dans trois catégories différentes. Initialement programmé en novembre 2025 lors de ONE 173, ce second affrontement avait été reporté après un grave accident de la route ayant empêché le champion sénégalais de participer.

Plusieurs mois après son sacre, Oumar Kane fera son retour avec l’objectif de confirmer sa position au sommet de la catégorie. Face à un adversaire déterminé, ce combat s’annonce intense et décisif.

Tous les regards seront tournés vers Bangkok pour cette confrontation qui promet un spectacle engagé, suivi de près par les amateurs de sports de combat à travers le monde.