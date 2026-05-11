Mbour 4 : la première pierre d’une nouvelle école posée sous le signe de l’espoir et de la République éducative

La commune de Mbour 4 vient de franchir une étape importante dans le renforcement de ses infrastructures éducatives. Ce dimanche 10 mai 2026, autorités administratives, élus territoriaux, acteurs de l’éducation et populations se sont retrouvés à Mbour 4 pour assister à la cérémonie de pose de la première pierre d’une nouvelle école destinée à répondre à la forte croissance démographique de cette partie de la commune.

Dans une ambiance marquée par l’émotion et l’engagement citoyen, les différents intervenants ont insisté sur la portée symbolique et sociale de ce projet éducatif présenté comme un véritable investissement pour l’avenir des enfants de Mbour 4.

Une école présentée comme “la promesse républicaine tenue”

Prenant la parole devant les populations, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires a magnifié la portée de cette infrastructure scolaire qu’il considère comme bien plus qu’un simple bâtiment administratif.

« Cette pierre que nous allons sceller ensemble n’est pas une simple dalle de béton. Elle est le premier cri que nos enfants verront vers la connaissance. Elle est le socle d’une République éducative qui ne laisse personne au bord du chemin. »

Selon lui, cette école constitue une réponse concrète aux besoins pressants des populations de cette zone en pleine expansion, confrontée depuis plusieurs années à une forte pression démographique et à l’insuffisance des infrastructures scolaires.

L’autorité ministérielle a également rappelé que le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye a fait de l’éducation « la priorité des priorités ».

Le maire Mamadou Djité salué pour sa vision et son engagement

Plusieurs intervenants ont rendu un vibrant hommage au maire de Mbour 4, Mamadou Djité, pour son implication dans la concrétisation de ce projet structurant.

Les discours ont particulièrement mis en avant sa vision anticipatrice face aux défis liés à l’expansion rapide des quartiers périphériques de la commune.

Les autorités administratives ont souligné que pendant de longues années, de nombreuses familles voyaient leurs enfants parcourir plusieurs kilomètres pour rejoindre une école, dans des conditions parfois difficiles et risquées.

Ces trajets éprouvants constituaient souvent des facteurs de fatigue, de démotivation et même de décrochage scolaire chez certains élèves, selon les témoignages recueillis lors de la cérémonie.

Avec cette nouvelle école, les autorités espèrent désengorger les établissements existants déjà confrontés à la surcharge des classes et améliorer considérablement les conditions d’apprentissage des enfants de la zone.

Une infrastructure pour accompagner la croissance de Mbour 4

Au-delà de l’école primaire, plusieurs intervenants ont plaidé pour une vision plus large du développement éducatif dans cette zone en pleine expansion.

Ils ont notamment appelé à anticiper la construction future de collèges et de lycées afin d’assurer une continuité éducative cohérente adaptée à la croissance démographique de Mbour 4.

Les représentants des populations ont aussi insisté sur la nécessité d’accompagner cette dynamique par d’autres infrastructures structurantes comme l’éclairage public, l’extension du réseau électrique, l’aménagement urbain et l’amélioration du cadre de vie.

Par ailleurs, plusieurs projets d’envergure ont été évoqués au cours des échanges, notamment des infrastructures municipales et des projets d’aménagement destinés à accompagner l’émergence d’une commune moderne et mieux organisée.

Un hommage appuyé aux enseignants

Dans un passage fortement applaudi par l’assistance, les enseignants ont été présentés comme « une armée noble aux exploits quotidiens ».

« Une armée toujours en marche, toujours vigilante, sans tambour ni uniforme rutilant, mais qui plante partout le drapeau du savoir et de la vertu. »

Les autorités ont invité les enseignants à poursuivre leur mission de formation des futures générations tout en appelant les populations à protéger et préserver cette future école qui appartient désormais à toute la communauté.

Une journée historique pour les populations de Mbour 4

Pour les habitants de Mbour 4, cette journée du 10 mai 2026 restera historique.

Les populations voient dans cette école un symbole d’espoir, de justice territoriale et de promotion sociale pour leurs enfants. Les différents discours ont insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective afin de garantir la réussite du chantier et la pérennité de l’établissement une fois livré.

La cérémonie s’est achevée dans une atmosphère empreinte d’optimisme, avec des prières et des messages d’encouragement adressés aux futurs élèves de cette école, appelée à devenir un espace d’excellence, de citoyenneté et de réussite pour les générations futures.

🎥 Regardez la vidéo de la cérémonie

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