Karang : les douanes interceptent 3,5 kilos de haschich dans un véhicule de transport

Les services des douanes sénégalaises ont annoncé la saisie de 3,5 kilogrammes de haschich lors d’une opération menée mardi à Karang, dans le centre du pays.

Selon un communiqué de l’administration douanière, les agents de la brigade commerciale des Douanes de Karang, rattachée à la subdivision de Fatick, ont découvert 10 plaquettes et 26 sachets de drogue au cours du contrôle d’un véhicule de transport en commun.

Les autorités précisent que le véhicule avait été ciblé à la suite d’un renseignement jugé fiable. Une fouille approfondie aurait ensuite permis de confirmer les soupçons des agents.

L’opération a conduit à l’arrestation du détenteur présumé de la marchandise illicite, présenté comme un homme de nationalité sénégalaise âgé d’une trentaine d’années.

D’après la Division de la communication et des relations de la Direction générale des douanes, la valeur estimée de la drogue saisie s’élève à environ 17,5 millions de francs CFA.

Le suspect a été placé en garde à vue en attendant son transfert devant le parquet du Tribunal de grande instance de Fatick.