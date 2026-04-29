Autoroute Mbour–Thiadiaye : ouverture officielle ce 29 avril 2026

Mbour – Le tronçon autoroutier Mbour–Thiadiaye est officiellement ouvert à la circulation ce mercredi 29 avril 2026, marquant une étape importante dans le développement des infrastructures au Sénégal.

Une avancée majeure

Cette nouvelle section de l’autoroute à péage s’inscrit dans le cadre du projet Mbour–Fatick–Kaolack, visant à améliorer la connectivité entre les régions.

Des recommandations aux usagers

Les autorités appellent les automobilistes au strict respect du Code de la route afin de garantir la sécurité sur ce nouvel axe.

Un impact économique attendu

Cette infrastructure devrait favoriser les échanges économiques et réduire considérablement les temps de trajet entre les localités concernées.