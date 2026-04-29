Thiès : le concours Miss Math–Miss Sciences 2026 met les filles au cœur de l’excellence scientifique

THIESINFO – La région de Thiès a accueilli la phase régionale du concours d’excellence Miss Math–Miss Sciences 2026, une compétition destinée à encourager les jeunes filles à s’orienter vers les filières scientifiques, techniques, mathématiques et d’ingénierie.

Institué depuis 2011, ce concours vise à corriger un déséquilibre longtemps constaté dans le système éducatif : la faible présence des filles dans les séries scientifiques et techniques. Selon Mme BAFA, responsable genre à l’Inspection d’Académie de Thiès, l’objectif est de « mobiliser et motiver les filles » afin qu’elles embrassent davantage les sciences et excellent dans ces disciplines.

Trente candidates en compétition régionale

La compétition s’est déroulée après plusieurs étapes, depuis les établissements scolaires jusqu’aux Inspections de l’Éducation et de la Formation. Les filles proposées doivent généralement avoir une moyenne supérieure ou égale à 14/20.

Pour cette phase régionale, les cinq IEF de la région de Thiès ont chacune présenté trois candidates en mathématiques, issues des classes de quatrième, et trois candidates en sciences, issues des classes de seconde. Au total, 30 élèves filles ont pris part à cette compétition régionale.

Thiès veut conserver son titre national

L’enjeu est d’autant plus important que Thiès avait remporté, l’année précédente, le premier prix national en mathématiques. Une performance qui motive davantage les autorités académiques à maintenir le flambeau.

Les meilleures candidates régionales seront accompagnées par des professeurs afin de préparer la finale nationale prévue à Dakar, où les 16 académies du Sénégal seront représentées.

Une politique éducative en faveur des filles

Au-delà de la compétition, Miss Math–Miss Sciences s’inscrit dans une stratégie nationale de promotion de l’éducation des filles. L’État du Sénégal entend ainsi déconstruire les préjugés qui éloignent certaines élèves des filières scientifiques.

Pour Mme BAFA, le Sénégal de demain aura besoin de toutes ses compétences : garçons, filles, hommes, femmes et jeunes. Le concours devient ainsi un puissant levier d’émulation, de confiance et d’orientation vers les métiers scientifiques.

Les candidates confiantes

Une candidate au concours Miss Math–Miss Sciences 2026 a estimé que les épreuves étaient abordables, à condition de bien apprendre ses leçons et de s’exercer régulièrement. Elle a invité les autres filles à croire en leurs capacités et à persévérer dans les matières scientifiques.

Thiesinfo