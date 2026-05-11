Le FONSIS lance « Kajom Capital » pour faciliter l’accès au logement au Sénégal

FONSIS a dévoilé mercredi un nouveau mécanisme financier baptisé « Kajom Capital », conçu pour participer à la réduction du déficit de logements au Sénégal.

Le projet a été présenté au Collectif des journalistes économiques du Sénégal dans un contexte marqué par une forte demande en logements. Les estimations évoquent un déficit proche de 500 000 unités en 2025, notamment sous l’effet de la croissance démographique et de l’urbanisation rapide observée dans la région de Dakar.

À travers cette initiative, le FONSIS prévoit de financer 20 000 logements sur une période de dix ans. Le programme inclura des logements sociaux, économiques ainsi que des habitations de moyen standing.

Une première phase est prévue en 2026 avec la mise à disposition de 200 logements grâce à un financement initial évalué à cinq milliards de francs CFA.

Le directeur général du FONSIS, Babacar Gning, a expliqué que Kajom Capital fonctionne comme un instrument financier et non comme un promoteur immobilier. Le mécanisme consiste à acquérir des logements en quantité avant de les proposer en location-vente aux bénéficiaires éligibles.

Le dispositif vise à offrir une solution alternative aux systèmes classiques de financement immobilier. Il doit permettre à des ménages ne pouvant pas toujours accéder au crédit bancaire traditionnel de devenir progressivement propriétaires sans recourir immédiatement à un prêt hypothécaire.

Présenté comme une alternative entre l’auto-construction et le crédit immobilier classique, le programme cible les salariés du Sénégal et de la diaspora ainsi que les travailleurs indépendants des secteurs formel et informel disposant de revenus réguliers et répondant aux critères de solvabilité.

Le projet sera déployé sur l’ensemble du territoire national, avec une priorité accordée aux zones de Dakar, Thiès et Mbour, où les besoins en logements restent particulièrement importants.