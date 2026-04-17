Sokhna Aïda Diallo réaffirme son engagement à perpétuer la commémoration du 17 avril

Dans son message, Sokhna Aïda Diallo insiste sur la dimension spirituelle et mémorielle de cette commémoration, qu’elle présente comme un moment de recueillement mais aussi de fidélité aux enseignements laissés par Cheikh Béthio Thioune. Pour elle, le 17 avril ne doit pas être perçu comme une simple date, mais comme un repère identitaire et religieux pour les disciples.





Cette déclaration intervient dans un contexte où la gestion de l’héritage spirituel de Cheikh Béthio reste suivie de près par les fidèles et observateurs du mouvement. En réaffirmant cet engagement, Sokhna Aïda Diallo cherche à consolider la cohésion autour de la communauté Thiantacoune et à préserver la mémoire du guide disparu.





Au-delà de l’aspect religieux, cette position montre aussi une volonté de continuité organisationnelle et symbolique, dans un contexte où les grandes figures confrériques au Sénégal jouent un rôle important dans la structuration sociale et spirituelle de leurs disciples.

