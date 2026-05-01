Thiès : Passation de service au Commissariat du 1er arrondissement – Moussa Fall passe le flambeau à Balla Ba

Thiès, 30 avril 2026 – Le Commissariat du 1er arrondissement de Thiès a été le théâtre, ce mercredi, d’une cérémonie solennelle marquée par une forte charge émotionnelle et une pluie d’hommages. Après trois ans et six mois à la tête de cette unité stratégique, le commissaire Moussa Fall a officiellement cédé son poste au commissaire Balla Ba, appelé à relever de nouveaux défis sécuritaires dans la cité du Rail.

Une cérémonie empreinte de reconnaissance et de solennité

La cérémonie s’est tenue en présence du sous-préfet de Thiès-Sud ainsi que de plusieurs autorités administratives, coutumières et religieuses. Présidant la rencontre, la commissaire principale Safiétou Mbaye, cheffe du Commissariat central de Thiès, a rendu un vibrant hommage au commissaire sortant, saluant un parcours exemplaire marqué par le professionnalisme, la rigueur et une disponibilité constante.

Elle a notamment rappelé que Moussa Fall avait auparavant occupé les fonctions d’adjoint au commissaire central avant de diriger le Commissariat du 1er arrondissement, où il a su imprimer sa marque par une gestion efficace et humaine.

Moussa Fall, un leadership salué par tous

Visiblement ému, le commissaire Moussa Fall a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit de ses collaborateurs et de la hiérarchie. Revenant sur son parcours depuis sa prise de fonction en août 2022, il a salué l’engagement et la loyauté de son équipe, qu’il qualifie de « solide et soudée ».

Dans un discours empreint d’humilité, il a également tenu à magnifier le rôle déterminant de sa hiérarchie, tout en rendant hommage aux acteurs communautaires, délégués de quartier et guides religieux qui ont contribué à la stabilité sécuritaire du secteur.

Balla Ba, un profil expérimenté pour relever les défis sécuritaires

Le nouveau patron du Commissariat du 1er arrondissement, Balla Ba, n’arrive pas en terrain inconnu. Ancien adjoint au chef de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar, il bénéficie d’une solide expérience en matière d’enquête et de gestion des questions sécuritaires.

Les autorités ont insisté sur les qualités du nouveau responsable, le présentant comme un officier rigoureux, compétent et doté d’une grande capacité d’adaptation.

Un passage de témoin sous le signe de la continuité

Dans un message empreint de fraternité, Moussa Fall a appelé les populations et les collaborateurs à accompagner son successeur, convaincu que ce dernier saura faire mieux encore pour renforcer la sécurité et la confiance entre la police et les citoyens.

Cette passation intervient dans le cadre d’un mouvement de réorganisation au sein de la Police nationale, avec la nomination de Moussa Fall à un nouveau poste à Dakar.

Un enjeu majeur pour la sécurité à Thiès

Le Commissariat du 1er arrondissement constitue une entité stratégique dans le dispositif sécuritaire de Thiès. Avec l’arrivée de Balla Ba, les attentes sont fortes, notamment en matière de lutte contre la délinquance, de maintien de l’ordre et de renforcement de la proximité avec les populations.

Dans un contexte marqué par des défis urbains croissants, cette transition symbolise la continuité du service public et la volonté des autorités de renforcer l’efficacité des forces de sécurité.

— Thiesinfo