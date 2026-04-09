Mondial 2026 : Jean-Jacques Ndala absent de la sélection des arbitres

La Coupe du Monde 2026 se déroulera sans la participation de l’arbitre congolais Jean-Jacques Ndala. Bien qu’il ait dirigé la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 opposant le Sénégal au Maroc, son nom ne figure pas parmi les officiels retenus par la Fédération internationale de football association pour la compétition prévue en Amérique du Nord.

Cette absence n’étonne pas totalement certains observateurs. Sa prestation lors de la finale continentale, marquée par une forte intensité et plusieurs décisions discutées, avait suscité de nombreuses réactions. Même si la Confédération africaine de football n’a prononcé aucune sanction à son encontre, des critiques ont persisté dans les milieux sportifs.

Malgré cela, l’Afrique reste bien représentée parmi les officiels sélectionnés. Des arbitres assistants comme l’Égyptien Mahmoud Abouelregal et le Gabonais Amos Abeigne ont été retenus. Du côté de l’assistance vidéo, le Marocain Hamza El Fariq et l’Égyptien Mahmoud Ashour assureront le suivi. Cette présence illustre le niveau atteint par les arbitres africains sur la scène internationale.

L’absence de Ndala s’inscrit dans une orientation visant à promouvoir une nouvelle génération. L’Algérien Mustapha Ghorbal apparaît désormais comme l’un des leaders du groupe africain. Il est accompagné par des profils émergents tels que le Mauritanien Dahane Beida et le Gabonais Pierre Atcho. L’Égyptien Amin Mohamed ainsi que le Sud-Africain Abongile Tom complètent la liste des 52 arbitres centraux sélectionnés pour cette édition du tournoi.