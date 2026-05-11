Thiès : immersion du maire au cœur de l’effervescence commerciale de la Tabaski

Accompagné de plusieurs collaborateurs municipaux, l’édile a parcouru les différentes allées du marché dans une ambiance marquée par une forte affluence de clients venus effectuer les derniers achats pour la Tabaski. Vendeurs de tissus, tailleurs, commerçants de denrées alimentaires et petits détaillants ont profité de cette visite pour échanger directement avec le maire sur leurs difficultés quotidiennes.





Au cours de cette tournée, Babacar Diop a adressé un message fort à la jeunesse thiessoise, l’invitant à se tourner vers l’entrepreneuriat et à valoriser tous les métiers, sans distinction. Selon lui, de nombreux jeunes sous-estiment certains secteurs d’activités alors que ces métiers représentent aujourd’hui de véritables opportunités de réussite et d’autonomie financière.





« Aucun métier n’est petit. Le travail digne mérite respect et considération. Beaucoup de grandes réussites commencent dans les marchés, les ateliers ou les petits commerces », a-t-il déclaré devant plusieurs commerçants et jeunes apprentis présents sur les lieux.





Le maire a également encouragé les jeunes à développer des initiatives économiques locales au lieu d’attendre exclusivement des emplois dans l’administration ou les grandes entreprises. Il a insisté sur la nécessité de promouvoir la culture de l’effort, de la persévérance et de l’auto-emploi pour lutter contre le chômage des jeunes.





Les commerçants du Marché Central ont salué cette visite de proximité tout en exprimant plusieurs préoccupations liées à l’assainissement, à la sécurité et aux difficultés économiques accentuées par la hausse du coût de la vie. Certains ont aussi plaidé pour davantage d’accompagnement municipal afin de moderniser les infrastructures commerciales.





En réponse, Babacar Diop a assuré que la mairie continuera à travailler avec les acteurs économiques et les services compétents afin d’améliorer les conditions de travail dans les marchés de Thiès, particulièrement durant les périodes de forte activité comme la veille de la Tabaski.

