Menu
Thiesinfo
● EN DIRECT
Actualités au Sénégal • Thiesinfo TV • Direct & Replay
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact

Sans le Bac, il devient millionnaire : leçon de vie

Sans le Bac, il devient millionnaire : leçon de vie

THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 04 AU 11 JUILLET 2026

THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 04 AU 11 JUILLET 2026
● EN DIRECT
Actualités au Sénégal • Thiesinfo TV • Direct & Replay

Gilbert Samb tacle Ousmane Sonko et défend le président Diomaye Faye

Samedi 11 Juillet 2026 - 22:31
Rédigé par Lat Soukabé Fall le Samedi 11 Juillet 2026 à 22:31 | Lu 52 fois

Dans un entretien accordé à Thiesinfo, Gilbert Samb, conseiller municipal à Thiès-Ouest et membre de la coalition Diomaye Président, réaffirme son soutien au président Bassirou Diomaye Faye et rejette toute idée de transhumance politique. Il estime que son engagement est motivé par la volonté de servir les Sénégalais et de contribuer à la réussite du chef de l'État.


Autres articles

Au cours de l'entretien, il critique ouvertement Ousmane Sonko, qu'il accuse d'adopter une posture susceptible d'affaiblir l'autorité présidentielle. Selon lui, « aucun responsable, aussi populaire soit-il, ne doit donner l'impression qu'il peut dicter publiquement sa conduite au chef de l'État ». Gilbert Samb rappelle également que la victoire de Bassirou Diomaye Faye en 2024 est le fruit d'une coalition composée de plusieurs partis et mouvements, et non de Pastef seul.
 

Le responsable politique défend aussi le rôle joué par les alliés de la coalition durant la campagne présidentielle et souligne que le slogan « Sonko mooy Diomaye, Diomaye mooy Sonko » ne doit pas occulter leur contribution. Il appelle les militants à préserver l'unité autour du président et à lui laisser le temps de mettre en œuvre son programme.
 

Abordant les enjeux locaux, Gilbert Samb annonce son intention de briguer la mairie de Thiès-Ouest, tout en précisant qu'il respectera le choix final de la coalition concernant les investitures. Il affirme vouloir s'inspirer du modèle de développement de Sandiara, porté par le ministre Serigne Guèye Diop, afin de favoriser l'emploi et l'industrialisation de la commune.
 
Enfin, Gilbert Samb dénonce sa situation professionnelle à La Poste, où il affirme avoir subi une baisse de salaire, un déclassement et des décisions administratives qu'il considère comme motivées par des raisons politiques. Il indique avoir engagé des démarches administratives et envisage un recours judiciaire si aucune solution amiable n'est trouvée.

Lat Soukabé Fall
Lu 52 fois

Petites annonces Réseau Social Contact
Inscription à la newsletter
Cérémonies

Emissions

Gilbert Samb tacle Ousmane Sonko et défend le président Diomaye Faye

11/07/2026
Gilbert Samb tacle Ousmane Sonko et défend le président Diomaye Faye

Son existence a basculé après une accusation : M. Kassé livre un récit poignant

09/07/2026
Son existence a basculé après une accusation : M. Kassé livre un récit poignant

🔥SÉNÉGAL INFOS MATIN: Actualité au Sénégal

05/07/2026
🔥SÉNÉGAL INFOS MATIN: Actualité au Sénégal

🔥SÉNÉGAL INFOS MATIN: Diomaye Faye quitte Pastef et crée son parti

04/07/2026
🔥SÉNÉGAL INFOS MATIN: Diomaye Faye quitte Pastef et crée son parti

Cérémonies

Thiès : Lamine Aysa Fall célébré pour son départ à la retraite, un hommage à un parcours au service de l’éducation

07/07/2026
Thiès : Lamine Aysa Fall célébré pour son départ à la retraite, un hommage à un parcours au service de l’éducation

CEREMONIE D'INAUGURATION ROND POINT THIERNO ABOU DIA EX MBOUR 1

05/07/2026
CEREMONIE D'INAUGURATION ROND POINT THIERNO ABOU DIA EX MBOUR 1

TAKOUSANOU NABI – SOPANÉTÉ DE MBOUR 1: Hommage au Prophète Mouhammad (PSL)

23/06/2026
TAKOUSANOU NABI – SOPANÉTÉ DE MBOUR 1: Hommage au Prophète Mouhammad (PSL)

Thiès : lancement des cartes NRJ/Jàmm Ji sous la supervision d’Abdou Khadre Ndiaye

18/05/2026
Thiès : lancement des cartes NRJ/Jàmm Ji sous la supervision d’Abdou Khadre Ndiaye
PEOPLE

People

À 52 ans, il décroche son baccalauréat et réalise un objectif longtemps reporté

07/07/2026
À 52 ans, il décroche son baccalauréat et réalise un objectif longtemps reporté

L'État du Sénégal rend hommage à Didier Awadi

26/06/2026
L'État du Sénégal rend hommage à Didier Awadi

Tourisme

Mbour, entre authenticité côtière et dynamisme économique

18/11/2025
Mbour, entre authenticité côtière et dynamisme économique

🏖️ Top 10 des plus belles plages du monde selon Tripadvisor : un classement paradisiaque pour l’été 2024

28/07/2025
🏖️ Top 10 des plus belles plages du monde selon Tripadvisor : un classement paradisiaque pour l’été 2024
Entête
Thiesinfo TV Thiesinfo TV
Facebook Facebook
ANNONCES
Flux RSS
Sport et Culture

Sport

Sénégal – Belgique (2-3) : des Lions renversés, Pape Thiaw assume après une élimination cruelle

02/07/2026
Sénégal – Belgique (2-3) : des Lions renversés, Pape Thiaw assume après une élimination cruelle

Culture

FESPAT 2026 : Dr Mamadou Djitté lance le débat sur l’avenir de l’art et de la culture à l’ère de l’IA

23/06/2026
FESPAT 2026 : Dr Mamadou Djitté lance le débat sur l’avenir de l’art et de la culture à l’ère de l’IA
Liste de liens
Rfm en Direct
Senegal7
PressAfrik
Leral
Igfm
Télécharger 1xbet
DAKARACTU
SENEWEB
Site Africain
Suivez-nous
NETALI NETALI
Dans la boutique
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags