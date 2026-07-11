Au cours de l'entretien, il critique ouvertement Ousmane Sonko, qu'il accuse d'adopter une posture susceptible d'affaiblir l'autorité présidentielle. Selon lui, « aucun responsable, aussi populaire soit-il, ne doit donner l'impression qu'il peut dicter publiquement sa conduite au chef de l'État ». Gilbert Samb rappelle également que la victoire de Bassirou Diomaye Faye en 2024 est le fruit d'une coalition composée de plusieurs partis et mouvements, et non de Pastef seul.





Le responsable politique défend aussi le rôle joué par les alliés de la coalition durant la campagne présidentielle et souligne que le slogan « Sonko mooy Diomaye, Diomaye mooy Sonko » ne doit pas occulter leur contribution. Il appelle les militants à préserver l'unité autour du président et à lui laisser le temps de mettre en œuvre son programme.





Abordant les enjeux locaux, Gilbert Samb annonce son intention de briguer la mairie de Thiès-Ouest, tout en précisant qu'il respectera le choix final de la coalition concernant les investitures. Il affirme vouloir s'inspirer du modèle de développement de Sandiara, porté par le ministre Serigne Guèye Diop, afin de favoriser l'emploi et l'industrialisation de la commune.



Enfin, Gilbert Samb dénonce sa situation professionnelle à La Poste, où il affirme avoir subi une baisse de salaire, un déclassement et des décisions administratives qu'il considère comme motivées par des raisons politiques. Il indique avoir engagé des démarches administratives et envisage un recours judiciaire si aucune solution amiable n'est trouvée.

