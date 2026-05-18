Thiès : lancement des cartes NRJ/Jàmm Ji sous la supervision d’Abdou Khadre Ndiaye

Une mobilisation politique dans la zone Nord de Thiès

La Nouvelle Responsabilité / Jàmm Ji poursuit son implantation dans la région de Thiès. À Médina Fall, dans la zone Nord, les responsables, militants et sympathisants se sont retrouvés autour d’une cérémonie de lancement de la vente des cartes de membre, étape jugée essentielle dans le processus d’organisation et de massification du parti.

Portée localement par Ousmane Diop, cette activité s’inscrit dans une volonté affichée de structurer la base, de renforcer le maillage politique et de donner une visibilité plus forte au projet incarné par le président Amadou Ba. La rencontre s’est tenue sous la supervision du maire Abdou Khadre Ndiaye, présenté comme l’un des acteurs importants de cette séquence politique à Thiès.

Ousmane Diop salué pour son engagement et sa constance

Au cours de la cérémonie, l’engagement d’Ousmane Diop a été particulièrement mis en avant. Son compagnonnage politique, sa fidélité et sa constance auprès du président Amadou Ba ont été salués devant les militants. Les interventions ont insisté sur la nécessité de bâtir une organisation forte, inclusive et capable de peser dans le département de Thiès.

Le message politique délivré à Médina Fall a également rappelé que la vente des cartes n’est pas une simple formalité administrative. Elle constitue, selon les responsables, un acte d’adhésion, de responsabilité et d’engagement militant. Il s’agit de passer d’une mobilisation d’opinion à une structuration réelle du parti sur le terrain.

Thiès, un enjeu stratégique pour la Nouvelle Responsabilité

Dans les discours, Thiès a été présentée comme une ville historique, politique et stratégique. Les responsables ont rappelé le rôle pionnier de la capitale du rail dans les grands changements politiques du Sénégal, en soulignant que la région reste un espace électoral majeur dans l’axe centre du pays.

Le superviseur régional a insisté sur la nécessité d’un maillage exhaustif du département et de la région, avec une ambition clairement assumée : construire un appareil politique solide, discipliné et capable de porter la Nouvelle Responsabilité / Jàmm Ji vers les échéances futures.

Un objectif national : un million de cartes

La rencontre de Médina Fall s’inscrit dans la continuité du lancement national du placement des cartes. Les responsables ont rappelé l’objectif fixé au niveau national : atteindre un million de cartes de membre. À ce titre, la région de Thiès est appelée à jouer un rôle déterminant, compte tenu de son poids politique, démographique et électoral.

Les responsables ont estimé que Thiès devait se positionner comme l’un des bastions majeurs de cette campagne d’adhésion. L’objectif local est donc d’élargir la base, d’intégrer de nouveaux militants, de fédérer les responsables et de préparer la phase de structuration qui suivra le placement des cartes.

Un discours axé sur la responsabilité, l’unité et l’organisation

Au-delà de la mobilisation festive, les intervenants ont appelé les militants à revenir à l’essence du message politique : l’organisation, la responsabilité et le travail de terrain. Le parti veut se présenter comme une force ouverte, diversifiée et inclusive, portée par une ambition de développement pour le Sénégal.

Les responsables ont également mis l’accent sur la nécessité de privilégier le travail concret plutôt que le simple bruit médiatique. Pour eux, la communication reste importante, mais elle doit accompagner une présence réelle sur le terrain, une structuration sérieuse et une discipline militante durable.

Une étape importante pour la relance politique autour d’Amadou Ba

Cette journée de lancement à Médina Fall apparaît ainsi comme une étape importante dans la dynamique politique de la Nouvelle Responsabilité / Jàmm Ji à Thiès. Autour d’Ousmane Diop, sous la supervision du maire Abdou Khadre Ndiaye, les militants ont affiché leur volonté de participer activement à la construction d’un parti fort, enraciné et tourné vers les prochaines batailles politiques.

À travers cette mobilisation, la zone Nord de Thiès envoie un signal politique : la campagne de vente des cartes est désormais ouverte, et la Nouvelle Responsabilité / Jàmm Ji entend faire de Thiès l’un de ses pôles majeurs de structuration et de conquête.

Thiesinfo