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Louga : plus de 12 tonnes de produits alimentaires impropres détruites par le Service d’hygiène


Rédigé le Vendredi 10 Juillet 2026 à 10:38 | Lu 66 fois Rédigé par


Le Service régional d’hygiène de Louga a incinéré plus de 12 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation, saisis lors d’opérations de contrôle.


Louga : plus de 12 tonnes de produits alimentaires impropres détruites par le Service d’hygiène
La Brigade régionale du Service d'hygiène de Louga a procédé à l'incinération de plus de 12 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation, dont la valeur est estimée à près de 15 millions de francs CFA.
Selon le chef du Service régional d'hygiène, ces denrées ont été saisies lors de contrôles menés dans les marchés hebdomadaires, les boutiques et plusieurs points de vente de la région. Ces opérations ont pour objectif de retirer de la commercialisation les produits périmés ou présentant un risque pour la santé des consommateurs.
Le responsable a également indiqué qu'au cours des douze derniers mois, plus de 22,5 tonnes de produits alimentaires périmés ont été retirées du marché dans la région de Louga.
Il a salué la collaboration entre le Service d'hygiène, les services du Commerce et la Douane, soulignant que cette coopération contribue au renforcement des contrôles et à la protection des consommateurs.
Enfin, il a invité les commerçants, les consommateurs et les associations de défense des consommateurs à signaler tout produit suspect ou périmé aux autorités compétentes, rappelant que la sécurité sanitaire repose sur l'implication de tous.



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