Une offre médicale diversifiée

« Aujourd’hui, nous avons pratiquement installé un mini-hôpital. Les populations peuvent savoir si elles souffrent d’anémie, de diabète, d’une maladie rénale ou si elles sont porteuses du virus de l’hépatite B sans le savoir », a expliqué le responsable du Bureau des études et du service à la société de l’Université Iba Der Thiam de Thiès.

« Les maladies que l’on retrouvait autrefois principalement dans les villes sont désormais présentes dans les villages. Dépister tôt permet de traiter les patients avant qu’ils n’arrivent à des stades de complications très sévères », a-t-il souligné.

L’université veut renforcer son service à la communauté

« L’Université de Thiès est entrée dans une nouvelle phase de son histoire : une phase d’utilité publique, de service à la société et de service à la communauté », a déclaré le recteur.

« Nous avons la chance de disposer à Thiès d’une faculté de médecine offrant plusieurs spécialités. Il serait regrettable que toutes ces compétences n’aient pas suffisamment d’impact sur les populations de la région », a-t-il ajouté.

Yves Lamine Ciss salue une mobilisation collective

« Je rends grâce à Dieu et je remercie tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de ces deux journées de consultations médicales et de dons de médicaments », a déclaré l’édile.

« Il y a eu une mobilisation générale pour permettre à ces journées de réussir. Nous sommes satisfaits de la diversité des spécialités présentes et de la qualité de la prise en charge proposée aux populations », a-t-il affirmé.

Une action appelée à se poursuivre

« Cette activité entre dans le cadre de la convention que nous avons signée avec l’université. Nous espérons qu’elle va se poursuivre et être renforcée », a indiqué Yves Lamine Ciss.

Une démarche de prévention et de proximité

Pendant deux jours, les populations de Mont-Rolland ont bénéficié d’une offre de soins élargie, mobilisant des médecins spécialistes, des agents de santé, des relais communautaires, des bénévoles de la Croix-Rouge ainsi que plusieurs partenaires institutionnels.L’objectif principal de cette opération était de rapprocher les services de santé des populations, notamment celles qui éprouvent des difficultés à accéder aux consultations spécialisées et aux examens médicaux.Plusieurs spécialités étaient représentées au cours de ces journées : cardiologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, médecine générale, médecine interne, diabétologie, endocrinologie, gastro-entérologie, pédiatrie, gynécologie et soins dentaires.Des possibilités de confection de prothèses dentaires ont également été proposées. À cela se sont ajoutés des prélèvements sanguins, des analyses de laboratoire et des dépistages portant notamment sur l’anémie, le diabète, les maladies rénales et l’hépatite B.Une opération de don de sang a par ailleurs été organisée avec l’appui des services compétents de la région de Thiès.Pour les responsables médicaux présents, cette approche permet de détecter certaines pathologies avant l’apparition de complications graves.Il a également insisté sur l’importance du dépistage précoce dans un contexte marqué par une évolution des maladies en milieu rural.Cette opération médicale s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre l’Université Iba Der Thiam de Thiès et la commune de Mont-Rolland.Les responsables universitaires souhaitent désormais renforcer la présence de l’université auprès des collectivités territoriales et des communautés.Selon lui, l’université dispose d’importantes compétences médicales qui doivent davantage profiter aux populations de la région.Les collectivités territoriales constituent, à ses yeux, des partenaires essentiels pour assurer cette proximité entre l’enseignement supérieur, la recherche et les besoins concrets des citoyens.Le maire de Mont-Rolland, Yves Lamine Ciss, s’est félicité de la forte mobilisation enregistrée autour de cette initiative. Il a rendu hommage à l’Université Iba Der Thiam de Thiès, à l’Hôpital militaire de Thiès, aux professionnels de santé originaires de la commune ainsi qu’aux agents municipaux et communautaires.Yves Lamine Ciss a notamment salué l’implication du recteur et des équipes de l’UFR Santé, ainsi que celle de l’Hôpital militaire de Thiès, qui a mobilisé du personnel médical et mis des médicaments à la disposition des patients.Le maire a également adressé ses remerciements au personnel du poste de santé de Mont-Rolland, aux relais communautaires, aux agents de la Croix-Rouge, aux membres du comité d’organisation et aux professionnels de santé ressortissants de la commune.Pour le maire de Mont-Rolland, cette opération ne doit pas rester une initiative ponctuelle. Elle constitue une étape dans la mise en œuvre du partenariat entre la commune et l’université.Les responsables de l’Université Iba Der Thiam de Thiès ont également annoncé que des actions de suivi seraient organisées afin d’accompagner les patients dépistés et d’assurer la continuité de certaines prises en charge.L’association Assistance médicale, engagée depuis plusieurs années dans l’amélioration de l’accès aux soins dans la commune, entend elle aussi maintenir ses interventions, notamment lors des grands rassemblements religieux et communautaires organisés à Mont-Rolland.Au-delà des consultations, cette opération a permis de sensibiliser les habitants à l’importance du dépistage, du suivi médical régulier et de la prévention.Elle illustre également la volonté de la municipalité de Mont-Rolland et de ses partenaires de développer une politique sanitaire de proximité, fondée sur la coopération entre les collectivités territoriales, les établissements universitaires, les structures hospitalières et les organisations communautaires.À travers ces deux journées, les populations ont ainsi pu accéder gratuitement à des prestations médicales spécialisées qui nécessitent habituellement des déplacements vers les grands centres de santé.Source : déclarations recueillies lors des journées de consultations médicales gratuites organisées à Mont-Rolland.