- Lysou Gaye : tél : 70 105 49 60, Hersent Cité Khadim à 100 m station Jahoil route de Khombole
- De La Mairie : Tél : 33 954 27 02, Avenue Malick Sy en face du Tribunal
- Mame Awa Ndiaye : Tél : 33 951 69 00, Route de Mbour après antenne émetteur avenue station Touba Oil
- Jikké : Tél : 33 951 17 48, Route de Takhikao
- Mame Birama Mbaye : Tél : 33 952 33 96, Route de Base pépinière Diakhao
- Thiessoise : Tél : 33 951 21 00, Rocade Sud Concorde
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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 04 AU 11 JUILLET 2026
Rédigé le Vendredi 3 Juillet 2026 à 20:14 | Lu 38 fois Rédigé par Babacar DIOUF
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