Après plusieurs décennies de service au sein de l'administration de l'Éducation nationale, Lamine Aysa Fall tourne une importante page de sa carrière professionnelle. Inspecteur de l'Éducation et de la Formation, il s'est distingué par son engagement en faveur de l'amélioration du système éducatif sénégalais, multipliant les réflexions et les contributions sur les enjeux de l'école, de la citoyenneté et de la gouvernance.





Au-delà de son parcours administratif, Lamine Aysa Fall est également une personnalité politique influente à Thiès. Fondateur du mouvement Arche Yoon Wi, il a participé activement au débat public avant d'annoncer son ralliement au parti PASTEF à l'approche des élections législatives de 2024, affirmant vouloir contribuer à la mise en œuvre des réformes portées par les nouvelles autorités.





La cérémonie de départ à la retraite s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse, ponctuée de témoignages retraçant son parcours professionnel, son sens du service public et son engagement auprès des jeunes. Plusieurs intervenants ont salué un homme de dialogue, reconnu pour sa disponibilité, son attachement aux valeurs républicaines et son implication dans le développement de Thiès.





Au fil des années, Lamine Aysa Fall s'est également fait connaître à travers de nombreuses tribunes consacrées à l'éducation, au développement local et à l'actualité politique nationale. Ses analyses, largement relayées par les médias locaux, ont contribué à alimenter le débat public sur plusieurs questions d'intérêt national.





La célébration organisée en son honneur n'a donc pas seulement marqué la fin d'une carrière administrative. Elle a surtout été l'occasion de saluer le parcours d'un acteur engagé qui, pendant plusieurs décennies, a conjugué responsabilités professionnelles, engagement citoyen et participation à la vie politique de la cité du Rail.



À travers cette cérémonie empreinte d'émotion et de reconnaissance, ses proches et ses collaborateurs lui ont souhaité une retraite paisible, active et riche de nouveaux projets, convaincus que son expérience continuera de servir sa communauté et le Sénégal.

