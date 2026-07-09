Le Front pour la Défense de la République, à travers la Conférence de ses Leaders, a exprimé son soutien total à la grève générale annoncée par les principales centrales syndicales du Sénégal pour ce vendredi 10 juillet 2026.

Dans un communiqué rendu public à Dakar le 9 juillet, le FDR estime que ce mot d’ordre de grève intervient dans un contexte particulièrement difficile, marqué selon lui par une profonde détérioration de la situation économique et sociale du pays.

Pour les leaders du FDR, l’exaspération des syndicats traduit une rupture préoccupante de la tradition de dialogue social au Sénégal. Ils considèrent que cette situation est le résultat de deux années de gestion du pouvoir par le régime PASTEF, qu’ils accusent d’avoir multiplié les choix erronés, les promesses non tenues et les décisions jugées défavorables aux travailleurs.

Le communiqué dénonce également ce qu’il présente comme une remise en cause des acquis sociaux. Selon le FDR, les travailleurs sénégalais ne peuvent rester passifs face à ce qu’il qualifie de précarisation progressive de leur situation. C’est pourquoi l’organisation juge la grève générale du 10 juillet « légitime ».

Le FDR appelle ainsi le gouvernement à ouvrir, sans délai, de véritables négociations avec les centrales syndicales. Il l’invite également à renouer avec le sens des priorités, en plaçant au cœur de son action les préoccupations urgentes des Sénégalais, notamment l’emploi, les licenciements abusifs, la vie chère et la couverture sociale.

Pour la Conférence des Leaders, le temps presse. Le FDR demande au gouvernement de se hisser à la hauteur de ses responsabilités et d’apporter des réponses concrètes aux revendications des travailleurs.

Thiesinfo