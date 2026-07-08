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Son existence a basculé après une accusation : M. Kassé livre un récit poignant

Jeudi 9 Juillet 2026 - 00:01
Rédigé par Lat Soukabé Fall le Jeudi 9 Juillet 2026 à 00:01 | Lu 48 fois

Une simple accusation peut bouleverser toute une vie. Dans ce témoignage poignant, Mamadou Kassé raconte comment son existence a changé du jour au lendemain. Entre incompréhension, souffrance, rejet et combat pour rétablir la vérité, il livre un récit émouvant qui montre les conséquences parfois irréversibles d'une accusation.

Découvrez son incroyable parcours, les épreuves qu'il a traversées et les leçons qu'il tire de cette expérience qui a marqué sa vie à jamais.


Lat Soukabé Fall
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