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TAKOUSANOU NABI – SOPANÉTÉ DE MBOUR 1: Hommage au Prophète Mouhammad (PSL)
Rédigé le Mardi 23 Juin 2026 à 02:47 | Lu 54 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall
TAKOUSANOU NABI », une journée consacrée aux enseignements, aux qualités et à l'héritage du Prophète Muhammad (PSL). Dans cette première partie réalisée à Mbour, des intervenants partagent des récits inspirants, des témoignages et des chants religieux pour renforcer la foi et l'amour du Prophète.
Lat Soukabé Fall
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