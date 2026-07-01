Sénégal – Belgique (2-3) : des Lions renversés, Pape Thiaw assume après une élimination cruelle

Quelques minutes après le coup de sifflet final, le sélectionneur Pape Thiaw n'a pas caché son immense déception.



« On est éliminés, ça fait mal, c'est sûr. Il faut féliciter l'équipe qui a tout donné. Malheureusement, nous n'avons pas su gérer notre avance de 2-0. Lorsqu'ils sont revenus au score, ce n'était plus facile », a déclaré le technicien sénégalais.





Malgré la frustration, il a préféré rendre hommage à ses joueurs, estimant qu'ils avaient livré une prestation pleine de courage et d'engagement.



Interrogé sur les décisions arbitrales, notamment les penalties qui ont suscité de nombreuses réactions, Pape Thiaw a refusé d'alimenter la controverse.





Selon lui, le football comporte toujours une part d'interprétation et il préfère retenir la qualité de l'adversaire.



« Les penalties, chacun peut avoir son interprétation. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Il faut féliciter cette équipe belge qui a su nous dépasser. Pour nous, l'aventure s'arrête là. »





Le sélectionneur a également expliqué que les changements opérés en cours de rencontre étaient dictés par la fatigue de plusieurs titulaires.



« Nous avions des joueurs fatigués qui ne pouvaient plus apporter autant. Nous étions donc obligés de procéder à des changements. Quand on perd, on remet toujours les choix en question, mais aujourd'hui il faut accepter le résultat. C'est le football. »



Malgré l'élimination, certains Lions ont réalisé une prestation remarquable.





Le grand artisan offensif a été Ismaïla Sarr. Aligné en pointe, il a constamment pesé sur la défense belge. Après avoir trouvé le poteau à deux reprises, il a inscrit le deuxième but sénégalais grâce à un geste technique de grande classe. Avec quatre réalisations, il termine meilleur buteur du Sénégal dans cette Coupe du monde.





Autre satisfaction, Krépin Diatta a livré une prestation très solide sur son côté. Opposé à des attaquants de renom comme Leandro Trossard, Jérémy Doku et Diego Moreira, il a su répondre présent aussi bien défensivement qu'offensivement.



Au-delà du résultat, plusieurs observateurs estiment que les changements effectués par le staff sénégalais ont profondément modifié l'équilibre de l'équipe.





La sortie de Pape Guèye au milieu de terrain a privé les Lions d'un élément essentiel dans la récupération du ballon. Les entrées successives de Lamine Camara, Ibrahim Mbaye puis Pape Matar Sarr n'ont pas permis de reprendre le contrôle du match





En prolongation, le Sénégal a choisi de reculer pour procéder en contre-attaque. Une stratégie qui a finalement permis à la Belgique de multiplier les offensives jusqu'au penalty victorieux inscrit dans les dernières secondes.



Entré en cours de jeu, Lamine Camara a vécu un match extrêmement difficile.





Averti dès son premier ballon après une intervention en retard, il n'est jamais parvenu à retrouver son rythme. Sous la pression belge, il a finalement concédé le penalty décisif dans les ultimes instants de la rencontre, une action qui a définitivement scellé l'élimination des Lions.



Le gardien Mory Diaw avait pourtant réussi plusieurs arrêts importants avant de manquer sa sortie à la 89e minute, offrant à la Belgique l'occasion de revenir dans la partie.





De son côté, Ibrahim Mbaye n'a pas retrouvé l'efficacité qui avait fait sa réputation lors de la CAN 2025. Peu inspiré après son entrée en jeu, il n'a jamais réussi à dynamiser l'attaque sénégalaise.



Longtemps supérieur à son adversaire, le Sénégal semblait avoir toutes les cartes en main pour rejoindre les huitièmes de finale. Mais l'incapacité à conserver son avantage, les changements tactiques contestés et les erreurs commises dans les dernières minutes ont finalement coûté très cher aux Lions.



Cette élimination restera comme l'un des scénarios les plus cruels de l'histoire récente de la sélection sénégalaise, tant l'exploit paraissait à portée de main avant l'incroyable retour de la Belgique.

