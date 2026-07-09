Le ministère de l'Élevage prévoit de lancer une expérimentation reposant sur l'utilisation de puces électroniques et de drones afin d'améliorer la surveillance des troupeaux et de lutter contre le vol de bétail.

Selon le ministre Ousmane Diagne, les puces électroniques permettront de suivre les déplacements des animaux à l'aide d'une application mobile, avec la possibilité de les localiser même au-delà des frontières. Cette initiative s'inscrit dans les actions menées par une cellule du ministère dédiée à la lutte contre le vol de bétail et au développement de solutions innovantes.

Le ministre s'exprimait à Loumbol Daaka, dans le département de Ranérou, lors d'une rencontre avec des éleveurs en présence de plusieurs acteurs du secteur.

Au cours des échanges, il a également annoncé la réalisation de nouveaux forages afin de répondre aux difficultés d'approvisionnement en eau évoquées par les éleveurs.

Concernant la formation, Ousmane Diagne a rappelé l'existence d'un centre spécialisé dans les métiers de l'élevage. Il a indiqué que davantage de jeunes du département de Ranérou pourront y être inscrits avant de bénéficier de financements, notamment par l'intermédiaire du Fonds d'appui à la stabulation (FONSTAB).

Le ministre a enfin encouragé les éleveurs à souscrire une assurance pour leur bétail afin de pouvoir être indemnisés en cas de sinistre, tout en insistant sur la nécessité de renforcer la sensibilisation autour de cette démarche.