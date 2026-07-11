« C’est avec une émotion sincère et une profonde gratitude que je prends la parole devant vous aujourd’hui », a-t-il déclaré.

« Votre fidélité, votre engagement et votre confiance sont la véritable force de ce mouvement. Vous avez démontré qu’un projet politique ne repose pas seulement sur un homme, mais sur une communauté de femmes et d’hommes unis par des valeurs de solidarité, de responsabilité et d’amour pour le Sénégal », a-t-il poursuivi.

Un retrait présenté comme un temps de réflexion

« Après l’élection présidentielle de 2024, j’ai choisi de prendre du recul. Ce n’était ni un abandon ni un renoncement. C’était un moment de réflexion, d’écoute et d’analyse de notre environnement politique et social », a-t-il expliqué.

« Il était important de comprendre les attentes réelles de nos concitoyens, d’observer le pays et de mesurer les défis qui nous interpellent politiquement », a-t-il ajouté.

« Le Sénégal a besoin d’apaisement »

« Aujourd’hui, je reviens parmi vous avec une conviction encore plus forte : le Sénégal a besoin d’apaisement, de dialogue et de cohésion sociale », a-t-il affirmé.

« Notre responsabilité, en tant qu’acteurs politiques et citoyens engagés, est de contribuer à rassembler plutôt qu’à opposer, à construire plutôt qu’à détruire », a-t-il insisté.

« Ce retour à Thiès marque le début d’une nouvelle étape, celle de la réorganisation et du rassemblement autour de l’essentiel », a-t-il annoncé.

L’intérêt national au-dessus des ambitions personnelles

« L’essentiel, c’est d’apaiser les cœurs. L’essentiel, c’est de renforcer la fraternité entre les Sénégalaises et les Sénégalais. L’essentiel, c’est de préserver la paix, qui demeure notre bien commun », a-t-il déclaré.

« L’essentiel, c’est de mettre l’intérêt du pays au-dessus des calculs personnels », a-t-il martelé.

Un soutien conditionné aux actions du chef de l’État

« Nous réaffirmons notre volonté de soutenir les actions du chef de l’État lorsqu’elles vont dans le sens du développement du pays, de la stabilité institutionnelle et du bien-être des populations », a-t-il déclaré.

« Le Sénégal ne se construit pas dans la confrontation permanente, mais dans la recherche de solutions concrètes au service des citoyens », a-t-il soutenu.

Remobiliser les structures et redonner espoir à la jeunesse

« Le temps est venu de reprendre le travail. Le temps est venu de réorganiser notre base, de redonner espoir à notre jeunesse et de renforcer notre présence sur le terrain », a-t-il lancé.

« Je vous invite à rester fidèles à nos valeurs : le respect, la discipline, la solidarité et le sens de l’intérêt général », a-t-il demandé à ses militants.

Une nouvelle étape politique à Thiès

« Ensemble, faisons de notre mouvement une organisation qui rassemble, qui apaise et qui construit, afin que le Sénégal demeure une terre de dialogue, de fraternité et de paix », a-t-il conclu.

C’est devant une assistance composée de responsables, de sympathisants et de militants que Habib Niang a choisi de reprendre publiquement la parole politique. La rencontre, organisée au Sams Prestige de Thiès, a marqué ce qu’il présente comme le début d’une nouvelle étape de son engagement.Dans un discours empreint de reconnaissance, Habib Niang a d’abord rendu hommage aux militants restés mobilisés pendant sa période de retrait.Il a salué la fidélité de celles et ceux qui, selon lui, ont continué à faire vivre son mouvement malgré les périodes de silence, de doute et d’attente.Habib Niang est historiquement associé au mouvement, qu’il a dirigé avant son rapprochement avec l’Alliance pour la République en 2020.Revenant sur son absence de la scène publique, Habib Niang a expliqué avoir volontairement pris du recul après l’élection présidentielle de 2024.Selon lui, cette période ne constituait ni un abandon de la politique ni un renoncement à ses ambitions.L’ancien responsable politique a affirmé avoir consacré cette période à l’observation de la situation nationale, à l’écoute des citoyens et à l’évaluation des nouveaux défis auxquels le Sénégal est confronté.Deux ans après la présidentielle, Habib Niang estime être désormais prêt à reprendre ses activités politiques avec une détermination renouvelée.La cohésion sociale a occupé une place centrale dans son intervention. Habib Niang considère que les tensions politiques, les incompréhensions et les divisions peuvent fragiliser l’unité nationale.Pour lui, les acteurs politiques doivent contribuer à rapprocher les Sénégalais plutôt qu’à entretenir les clivages.Habib Niang a ainsi présenté son retour à Thiès comme le point de départ d’une nouvelle phase orientée vers la réorganisation de ses structures et le rassemblement de ses soutiens.Dans son discours, Habib Niang a défini plusieurs priorités autour desquelles il souhaite désormais articuler son action politique.Il a cité l’apaisement des tensions, le renforcement de la fraternité nationale, la préservation de la paix et la primauté de l’intérêt général.Il a également appelé les acteurs politiques à placer les préoccupations du pays au-dessus des stratégies individuelles.Habib Niang souhaite ainsi positionner son mouvement comme un cadre d’écoute, de dialogue et de propositions, ouvert à toutes les personnes disposées à travailler pour la stabilité et le développement du Sénégal.Concernant les nouvelles autorités, Habib Niang a adopté une posture qu’il veut constructive. Il a annoncé sa disponibilité à soutenir les initiatives du président de la République lorsqu’elles répondent aux intérêts du pays et aux préoccupations des populations.Il a toutefois insisté sur la nécessité de privilégier les solutions concrètes plutôt que les affrontements politiques permanents.Cette position traduit une volonté de conserver une autonomie politique tout en accompagnant les politiques publiques jugées utiles au développement national.Habib Niang a invité ses militants à reprendre leurs activités sur le terrain et à renforcer leur proximité avec les populations.Le responsable politique veut notamment orienter son mouvement vers des activités sociales, professionnelles et économiques susceptibles de répondre aux préoccupations quotidiennes des citoyens.Il a exhorté ses responsables à rester fidèles aux valeurs de respect, de discipline, de solidarité et de défense de l’intérêt général.Cette rencontre au Sams Prestige marque ainsi le retour officiel de Habib Niang dans l’espace politique thiessois, après plusieurs mois de retrait et d’observation.Sans annoncer immédiatement une candidature à une prochaine élection, il a clairement affiché sa volonté de réorganiser ses soutiens, de reprendre les activités de terrain et de contribuer aux futurs débats politiques.Ce retour pourrait contribuer à recomposer davantage le paysage politique local, dans un contexte où les différents responsables de Thiès commencent progressivement à repositionner leurs organisations et leurs ambitions.Propos recueillis lors de la rencontre politique organisée au Sams Prestige de Thiès.