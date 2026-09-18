Vol et agression présumée : deux suspects arrêtés

Selon les éléments communiqués par la Police nationale, le jeune se trouvait seul au domicile de son oncle lorsque deux individus se seraient introduits dans l’appartement après avoir fracturé une fenêtre.





D’après la plainte déposée par l’oncle, l’un des suspects aurait agressé sexuellement l’adolescent sous la menace d’une arme blanche, tandis que son complice aurait assuré le guet.





Les deux individus auraient ensuite fouillé l’appartement avant d’emporter plusieurs biens, notamment des ustensiles de cuisine, des perruques, un ventilateur, une valise contenant des vêtements ainsi qu’une bouteille de gaz.





Un suspect reconnu dans le quartier

L’enquête a connu une avancée le 17 septembre. Un citoyen aurait alerté les policiers après que son neveu a reconnu l’un des suspects dans le quartier.





Les éléments de la Brigade de recherches se sont rendus sur les lieux et ont procédé à l’interpellation de deux individus.





Au cours de son audition, l’un des suspects aurait reconnu sa participation au vol, tout en contestant les accusations d’agression sexuelle.





Ses déclarations auraient ensuite permis aux enquêteurs d’identifier et d’interpeller son présumé complice. Celui-ci aurait également reconnu avoir participé au cambriolage, tout en affirmant qu’il ignorait l’agression sexuelle présumée.





Une grande partie des objets retrouvée

Les investigations ont également permis aux policiers de récupérer la quasi-totalité des biens qui auraient été dérobés dans l’appartement.





La bouteille de gaz reste toutefois introuvable. Les suspects auraient déclaré qu’elle avait été cachée sur la toiture d’une maison en baraque avant de disparaître.



Les deux hommes restent concernés par la procédure en cours. L’enquête doit permettre d’établir avec précision le rôle et la responsabilité de chacun dans les différents faits dénoncés.

