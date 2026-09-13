Thiès : les femmes de Dergui-Hersent derrière Ousmane Diagne

À Dergui-Hersent, dans la commune de Thiès-Est, des femmes et responsables locaux ont affiché leur soutien à Ousmane Diagne. La rencontre a donné lieu à plusieurs déclarations en faveur du ministre, présenté comme un responsable fortement lié à son quartier d’origine.

Au cours des prises de parole, un intervenant a notamment présenté Ousmane Diagne comme « une référence pour la jeunesse à Hersent ». Il a également salué sa proximité avec les populations et son engagement dans la vie associative et politique thiéssoise.

« J’ai rarement vu une personne aussi généreuse que le ministre Ousmane Diagne », a-t-il déclaré, avant d’appeler les habitants à accompagner le ministre sur le terrain politique.

Un appel à la mobilisation à Thiès

La rencontre a aussi été marquée par un appel à renforcer la mobilisation autour du président de la République Bassirou Diomaye Faye. Les participants ont exprimé leur volonté de poursuivre le travail de proximité dans les quartiers, auprès des jeunes, des femmes et des associations.

Dans cette dynamique, Ousmane Diagne a été présenté comme l’un des responsables sur lesquels les militants entendent s’appuyer à Thiès. « Ousmane est un fils de Hersent », a insisté l’un des intervenants, invitant les populations à rester mobilisées à ses côtés.

Ousmane Diagne est actuellement ministre auprès du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, chargé de l’Élevage. Il exerce également les fonctions de maire de la commune de Thiès-Est.