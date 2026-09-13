Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : les femmes de Dergui-Hersent derrière Ousmane Diagne


Rédigé le Dimanche 13 Septembre 2026 à 20:42 | Lu 81 fois Rédigé par


À Dergui-Hersent, à Thiès, une mobilisation a été l’occasion d’afficher un soutien appuyé au ministre Ousmane Diagne, également maire de Thiès-Est. Les prises de parole ont insisté sur son ancrage local et appelé les populations à l’accompagner dans son engagement politique.


Thiès : les femmes de Dergui-Hersent derrière Ousmane Diagne

À Dergui-Hersent, dans la commune de Thiès-Est, des femmes et responsables locaux ont affiché leur soutien à Ousmane Diagne. La rencontre a donné lieu à plusieurs déclarations en faveur du ministre, présenté comme un responsable fortement lié à son quartier d’origine.

Au cours des prises de parole, un intervenant a notamment présenté Ousmane Diagne comme « une référence pour la jeunesse à Hersent ». Il a également salué sa proximité avec les populations et son engagement dans la vie associative et politique thiéssoise.

« J’ai rarement vu une personne aussi généreuse que le ministre Ousmane Diagne », a-t-il déclaré, avant d’appeler les habitants à accompagner le ministre sur le terrain politique.

Un appel à la mobilisation à Thiès

La rencontre a aussi été marquée par un appel à renforcer la mobilisation autour du président de la République Bassirou Diomaye Faye. Les participants ont exprimé leur volonté de poursuivre le travail de proximité dans les quartiers, auprès des jeunes, des femmes et des associations.

Dans cette dynamique, Ousmane Diagne a été présenté comme l’un des responsables sur lesquels les militants entendent s’appuyer à Thiès. « Ousmane est un fils de Hersent », a insisté l’un des intervenants, invitant les populations à rester mobilisées à ses côtés.

Ousmane Diagne est actuellement ministre auprès du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, chargé de l’Élevage. Il exerce également les fonctions de maire de la commune de Thiès-Est.




Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction