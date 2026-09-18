Thiès : la mairie engage une nouvelle phase de réfection des routes

La route reliant la Cité Senghor au quartier Silmang entre dans une nouvelle phase de réhabilitation. Le maire de Thiès, Babacar Diop, a officiellement lancé mercredi les travaux de réfection de cet axe très fréquenté par les populations de la Cité Senghor, de Silmang et des localités environnantes.





Le tronçon concerné s’étend sur 9 kilomètres. La municipalité prévoit une durée d’intervention de 13 jours, avec l’objectif annoncé d’améliorer la sécurité et les conditions de circulation sur cet axe.





Lors de la cérémonie de lancement, Babacar Diop a expliqué que cette opération répond notamment aux nombreuses doléances exprimées par les habitants de la Cité Senghor et des villages environnants.





« Nous avons lancé les travaux, qui vont se dérouler sur une période de 13 jours, pour nous permettre d’avoir une très bonne route, une route sûre », a déclaré le maire, soulignant l’importance de cet itinéraire pour les populations qui l’empruntent quotidiennement.





Une deuxième phase du programme routier

La réfection de l’axe Cité Senghor–Silmang constitue la deuxième phase du programme de modernisation des infrastructures routières engagé par la municipalité de Thiès.





Babacar Diop a rappelé que plusieurs axes de la ville présentent, selon lui, un niveau de dégradation avancé après plusieurs années d’utilisation. La mairie entend ainsi poursuivre progressivement les travaux de réhabilitation afin d'améliorer l’état du réseau routier urbain.





Cette nouvelle phase concerne six axes routiers.



Outre la route reliant la Cité Senghor à Silmang, les travaux annoncés concernent également la route de Bountou Dépôt, l’avenue Ousmane Ngom, qui traverse le marché Moussanté, ainsi que la route de Sampathé, entre l’immeuble Jëf-jël et la mosquée de Thierno Djibril Wane.





La route de la Cité Ballabey figure également dans le programme. La municipalité envisage par ailleurs de reconstruire l’axe reliant le Terrain Rail à Médina Fall.





Plus de 900 millions de francs déjà engagés

Le maire de Thiès a également communiqué sur le bilan financier de la première phase du programme de réhabilitation routière.





Selon Babacar Diop, plus de 900 millions de francs CFA ont été dépensés lors de cette première phase, pour un linéaire de 7 kilomètres réalisés.





La municipalité affirme vouloir poursuivre cet effort à travers les nouveaux chantiers annoncés. Pour les habitants de la Cité Senghor et des quartiers et villages desservis par l’axe menant à Silmang, l’enjeu est désormais de voir les travaux aboutir dans les délais annoncés et permettre une amélioration durable de la circulation.



Avec cette nouvelle opération, la mairie de Thiès poursuit ainsi son programme de réhabilitation des principaux axes routiers de la ville, avec six nouveaux tronçons inscrits au calendrier des travaux.

