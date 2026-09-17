Thiès : Maître Habib Vitin forme 200 jeunes aux métiers professionnels

Dans le cadre de son engagement en faveur de la jeunesse et du développement de Thiès, Maître Habib Vitin a financé une formation professionnelle destinée à 200 jeunes Thiessois.





Durant 15 jours, les bénéficiaires ont suivi leur formation malgré les conditions difficiles liées à la chaleur et à l’hivernage. Une implication saluée par Maître Habib Vitin, qui considère la formation professionnelle comme un levier important pour permettre aux jeunes d’acquérir des compétences et de renforcer leur autonomie.





Lors de la cérémonie de clôture, il a souligné la détermination des participants, qui ont accepté de consacrer leur temps à l’apprentissage d’un métier.



« Aujourd’hui, nous avons clôturé 15 jours de formation pour 200 jeunes Thiessois. Ce sont des jeunes qui ont tout abandonné, qui ont bravé la chaleur et les contraintes de l’hivernage et qui ont mis de côté leurs activités de loisirs pour apprendre aujourd’hui un véritable métier », a-t-il déclaré.



Pour Maître Habib Vitin, l’accompagnement des jeunes doit occuper une place importante dans les stratégies de développement. Selon lui, permettre aux jeunes d’acquérir des compétences et de disposer d’un matériel leur permettant de travailler constitue un investissement pour leur avenir.





La cérémonie a ainsi été marquée par la remise de matériels de financement aux bénéficiaires, avec l'objectif de leur permettre de transformer les connaissances acquises durant la formation en activités génératrices de revenus.





Maître Habib Vitin a également inscrit cette initiative dans une perspective plus large de développement local. Il estime que les actions en faveur de la jeunesse contribuent directement au dynamisme économique et social de Thiès.





« Toute initiative, toute action qui va dans ce sens, c’est la République du Sénégal que nous soutenons. C’est le Sénégal que nous construisons, mais c’est surtout le développement de Thiès que nous soutenons », a-t-il indiqué.





À travers cette initiative, les 200 jeunes bénéficiaires disposent désormais d'une formation et d'un accompagnement matériel pour tenter de développer leurs propres activités.



Pour les initiateurs, la cérémonie de clôture constitue donc moins une fin qu'une nouvelle étape. L'enjeu est désormais de permettre aux bénéficiaires de valoriser les compétences acquises, de développer leur autonomie économique et de participer, à leur niveau, au développement de leur communauté.

