Thiès : le Mouvement « Thiès D’abord » interpelle le maire sur les marchés de curage et les conclusions de l’ARCOP

Le président du Mouvement « Thiès D’abord », Maître Habib Vitin, interpelle publiquement le maire de la Ville de Thiès sur la passation et l’exécution des marchés publics de curage des canaux et caniveaux. S’appuyant sur les conclusions de la revue indépendante de conformité de l’ARCOP, il réclame des éclaircissements sur l’attribution répétée de certains marchés à l’Entreprise Générale d’Assurance (EGA), les critères de sélection des prestataires et l’efficacité des travaux réalisés face aux inondations. Dans une lettre ouverte adressée au maire de la Ville de Thiès, Maître Habib Vitin, président du Mouvement « Thiès D’abord », soulève des interrogations sur la gestion des marchés publics liés au curage des canaux et caniveaux, notamment ceux référencés sous le numéro 0023/VTH/MSG/CMP - 002. Le responsable du mouvement met en avant l’importance de ces travaux dans la prévention des inondations, un problème récurrent qui affecte plusieurs quartiers de la capitale du Rail durant l’hivernage. Au cœur de son interpellation figure l’attribution répétée de marchés de curage à l’Entreprise Générale d’Assurance (EGA), pour des montants de plusieurs millions de francs CFA, selon les éléments évoqués dans sa correspondance. Maître Habib Vitin estime que ces attributions méritent des explications, notamment concernant les qualifications techniques de l’entreprise et sa capacité à réaliser des travaux spécialisés dans le domaine de l’assainissement. Le président du Mouvement « Thiès D’abord » rappelle également que la revue indépendante de conformité de la passation des marchés de la Ville de Thiès, publiée par l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), aurait relevé des anomalies administratives et procédurales dans l’attribution et l’exécution de certains marchés municipaux. Dans ce contexte, il appelle à une plus grande transparence dans la gestion des ressources publiques et à une clarification des procédures ayant conduit au choix des entreprises chargées des travaux de curage. La question de la participation des PME locales constitue également un point important de cette interpellation. Le mouvement déplore que des marchés locaux soient confiés à des structures d’autres régions, alors que des entreprises thiessoises pourraient, selon lui, contribuer à la résolution des problèmes d’assainissement de la ville. Pour Maître Habib Vitin, la priorité doit être accordée à des prestataires qualifiés, dans le respect des règles de la commande publique, tout en favorisant les entreprises locales lorsque les conditions réglementaires le permettent. En attendant une éventuelle réaction du maire de la Ville de Thiès, le Mouvement « Thiès D’abord » réaffirme son exigence de transparence et de redevabilité dans la gestion des marchés publics, particulièrement ceux qui touchent directement à la sécurité des populations face aux inondations. LETTRE OUVERTE AU MAIRE DE LA VILLE DE THIÈS De : Le Président du Mouvement "Thiès D’abord" À : Monsieur le Maire de la Ville de Thiès Objet : Exigence de transparence sur les marchés de curage face aux conclusions d'audit de l'ARCOP Monsieur le Maire, Au nom du Mouvement "Thiès D’abord" et des citoyens de notre ville, je vous interpelle publiquement au sujet des marchés publics de curage des canaux et caniveaux (notamment les marchés n° 0023/VTH/MSG/CMP - 002). Les rapports officiels indiquent que ces travaux cruciaux de prévention des inondations ont été attribués de manière répétée à l’"Entreprise Générale d’Assurance" (EGA) pour des montants de plusieurs millions de francs CFA. Monsieur le Maire, le curage préventif des réseaux d'évacuation est une compétence transférée vitale pour la sécurité de nos familles. C'est le seul rempart dont disposent nos quartiers contre le fléau des inondations cycliques qui brisent des vies et paralysent l'économie locale à chaque hivernage. Dès lors, le choix systématique d'une structure dont le nom et la vocation commerciale affichés évoquent le secteur des services financiers et des assurances, au détriment d'entreprises spécialisées dans le bâtiment, les travaux publics (BTP) ou l'assainissement, suscite une incompréhension légitime et profonde chez les Thiessois. Le choix d'une entité dont la raison sociale évoque le secteur des assurances, plutôt que le bâtiment, les travaux publics (BTP) ou l'assainissement, suscite une profonde incompréhension chez les Thiessois. Notre préoccupation est d’autant plus vive que la Revue indépendante de la conformité de la passation des marchés de la Ville de Thiès, publiée par l’ARCOP, a explicitement relevé d’importantes anomalies administratifs et procédurales sur l'attribution et l'exécution des marchés de la ville. Face à ces manquements et au fléau des inondations qui paralyse nos quartiers à chaque hivernage, la transparence est une exigence absolue. Le Mouvement "Thiès D’abord" vous demande d'éclairer l'opinion publique sur trois points : 1 - La conformité légale : Le Registre du Commerce (RCCM) de l'entreprise EGA l'autorise-t-il explicitement à exécuter des travaux de génie civil et d'assainissement ? 2 Les critères de sélection : Quelles compétences techniques et quels équipements spécifiques ont permis à cette structure d'obtenir ces marchés malgré les réserves de conformité globales émises par les auditeurs ? 3 Le suivi des résultats : Les services techniques municipaux ont-ils formellement validé l'efficacité de ces travaux, alors que nos quartiers continuent de subir de graves inondations ? Aussi, les revues de conformité de l’ARCOP reprochent régulièrement à la Ville de confier des marchés locaux à des structures d'autres régions, au détriment des PME locales thiessoises, souvent jugées plus proches du terrain et plus légitimes pour résoudre les problèmes d'assainissement de leur propre ville. Mettre "Thiès D’abord", c'est garantir que l'argent des contribuables soit confié à des prestataires qualifiés avec une préférence locale, dans le strict respect des règles de la commande publique, pour des résultats réels sur le terrain. Dans l'attente de vos clarifications publiques, veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de notre vigilance citoyenne. Maître Habib VITIN Le Président du Mouvement "Thiès D’abord"