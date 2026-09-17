Thiès-Est : 15 millions de FCFA mobilisés par le Maire Ousmane Diagne pour 44 ASC

La commune de Thiès-Est a mobilisé une enveloppe globale de 15 millions de francs CFA pour accompagner les 44 Associations sportives et culturelles (ASC) de son territoire. La cérémonie de remise des subventions a réuni les responsables du mouvement navétane, les présidents de zone, les dirigeants d’ASC ainsi que plusieurs acteurs du sport local.

Selon le maire de Thiès-Est, Me Ousmane Diagne, 11,5 millions de francs CFA seront directement consacrés aux subventions destinées aux ASC. Les 3,5 millions restants serviront à l’achat d’équipements sportifs, de trophées et de médailles pour les compétitions et les finales zonales.

« Nous avons pu mobiliser une enveloppe de quinze millions, dont onze millions cinq cent mille pour les subventions et trois millions cinq cent mille pour l’achat d’équipements, de trophées et de médailles », a-t-il déclaré.

Un soutien destiné aux 44 ASC de Thiès-Est

La commune compte 44 ASC réparties entre quatre zones. Ancien responsable d’association sportive et culturelle, Ousmane Diagne a rappelé les importantes charges supportées par les équipes durant la saison navétane, entre déplacements, organisation des rencontres et fonctionnement quotidien.

Pour l’édile, l’appui financier de la municipalité ne constitue pas un privilège accordé aux associations, mais s’inscrit dans les dépenses prévues par la collectivité pour soutenir la jeunesse et le sport.

« La subvention aux ASC est clairement identifiée dans les rubriques budgétaires de la commune. Ce n’est pas un privilège », a-t-il souligné.

Une aide supplémentaire promise aux quatre zones

Au cours de la rencontre, Amadou Lamine Diouf, président de la zone 3B, intervenant au nom des présidents de zone, a sollicité un renforcement de l’appui financier destiné à l’organisation des finales.

Ousmane Diagne a annoncé une réponse favorable à cette demande. Une enveloppe supplémentaire devrait ainsi être accordée aux quatre zones afin de faciliter l’organisation des finales zonales. Le montant de ce financement complémentaire n’a toutefois pas été précisé.

Le maire a rappelé que, par le passé, les responsables des zones étaient souvent contraints de rechercher des parrains et des partenaires extérieurs pour couvrir les dépenses liées à ces événements. La municipalité souhaite désormais prendre en charge une part plus importante de ces besoins.

Le manque d’infrastructures sportives au cœur des préoccupations

Au-delà des subventions, Ousmane Diagne a profité de la cérémonie pour revenir sur les difficultés rencontrées par le sport thiessois, en particulier le déficit d’infrastructures adaptées.

Il a notamment évoqué la situation des installations sportives de la ville, dont le stade Lat-Dior, le stade Maniang-Soumaré ainsi que le terrain synthétique des Champs de courses. Concernant ce dernier, il a indiqué que les insuffisances signalées par les utilisateurs pouvaient encore faire l’objet d’améliorations.

Le maire a également rappelé que le terrain synthétique des Champs de courses avait été financé par la commune de Thiès-Est à travers différents montages financiers. Il a présenté cette infrastructure comme le résultat d’une volonté du conseil municipal de renforcer l’offre sportive au profit des populations.

Porter les revendications du sport thiessois

Ousmane Diagne a affirmé vouloir continuer à porter les préoccupations du monde sportif de Thiès auprès des autorités compétentes, notamment sur la question des infrastructures. Il a particulièrement déploré l’insuffisance des équipements dédiés à certaines disciplines, dont l’athlétisme.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs responsables du mouvement navétane, parmi lesquels des présidents de zone et d’ASC, des délégués, des représentants des arbitres et de la presse sportive. Amadou Lamine Diouf, le président Diawara, Souleymane Thiam et Mme Sambou ont notamment été cités parmi les participants.

En clôturant la rencontre, le maire de Thiès-Est a réaffirmé l’engagement de la municipalité à accompagner les ASC et à poursuivre les investissements en faveur du développement du sport et de la jeunesse dans la commune.