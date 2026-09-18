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Projet agro-industriel SM10-Agro : Sadio Mané veut créer des emplois et offrir de nouvelles opportunités à la jeunesse


Rédigé le Samedi 19 Septembre 2026 à 22:09 | Lu 72 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le footballeur international sénégalais Sadio Mané a officiellement lancé, ce samedi à Bambali, son projet agro-industriel SM10-Agro. À travers cette initiative, il veut contribuer à la création d’emplois, à la valorisation des terres et au développement économique de sa région natale.


Projet agro-industriel SM10-Agro : Sadio Mané veut créer des emplois et offrir de nouvelles opportunités à la jeunesse

La cérémonie de pose de la première pierre de SM10-Agro s’est déroulée à Bambali, en présence de nombreux fils du terroir. Principal promoteur du projet, Sadio Mané a livré un message particulièrement tourné vers la jeunesse et le développement local.
 

Prenant la parole, l’international sénégalais a expliqué avoir longuement réfléchi à la manière dont il pouvait contribuer au développement de la Casamance.

« Votre projet est là. J’ai pris du temps pour savoir ce que je pourrais apporter à toute la Casamance. Maintenant je veux vous dire que votre projet est enfin là. Il ne m’appartient pas, il est à vous », a déclaré Sadio Mané.
 

Des recrutements fondés sur les compétences

Le joueur a également annoncé que les populations locales auront un rôle important dans le fonctionnement de l’entreprise. Il a notamment évoqué le recrutement de différents profils, sur la base des qualifications et des compétences.
 

Selon Sadio Mané, les candidatures seront étudiées afin d’identifier les personnes pouvant occuper les différents postes au sein de la structure.
 

« Je prendrai vos CV et en fonction du niveau intellectuel et des capacités de chacun, je ferai les choix pour les recrutements », a-t-il expliqué.
 

Pour le footballeur, le projet doit ainsi être considéré comme une opportunité collective et non comme une initiative réservée à une seule personne.
 

Créer des emplois et valoriser les terres

Avec SM10-Agro, Sadio Mané entend également apporter une réponse aux difficultés rencontrées par une partie de la jeunesse, notamment en matière d’emploi et d’opportunités économiques.
 

L’objectif affiché est de développer l’activité agricole, de transformer et valoriser les productions locales, mais aussi de créer de nouvelles possibilités professionnelles dans la région.
 

Le projet ambitionne ainsi de contribuer à la création de valeur à Bambali et, plus largement, dans la région de Casamance.
 

« Construire son avenir sur sa propre terre »

Dans son intervention, Sadio Mané a particulièrement insisté sur la nécessité de donner aux jeunes la possibilité de construire leur avenir dans leur propre région.
 

Son ambition est de montrer qu’un jeune Casamançais peut trouver sur place les moyens de travailler, d’entreprendre et de participer au développement de son territoire, sans être systématiquement contraint de partir à la recherche d’opportunités ailleurs.
 

Pour le promoteur de SM10-Agro, la pose de cette première pierre représente donc bien plus que le début d’un chantier.
 

Il y voit le point de départ d’une nouvelle dynamique économique et sociale.
 

« J’espère que demain, nos enfants pourront regarder cette terre et dire : ici quelque chose a commencé », a-t-il déclaré.
 

Au-delà du football

Sadio Mané a enfin évoqué l’héritage qu’il souhaite laisser derrière lui. Après une carrière marquée par les buts, les trophées et les grandes compétitions internationales, l’attaquant sénégalais veut également être associé à des initiatives ayant un impact concret sur son pays.
 

À travers SM10-Agro, il entend inscrire son action dans une perspective plus large : créer des emplois, soutenir l’agriculture, accompagner les acteurs locaux et participer au développement économique et social de Bambali et de toute la Casamance.
 
La pose de la première pierre marque ainsi le début d’un projet dont les prochaines étapes seront particulièrement suivies par les populations locales, notamment sur les questions liées aux activités agricoles, aux recrutements et aux retombées économiques attendues.



Lat Soukabé Fall

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