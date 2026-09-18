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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Thiès : Thierno Alia Mbengue gagne du terrain et mobilise les femmes pour élargir le parti KIIRAAY
La mobilisation des femmes engagées de Thiès autour de Thierno Alia Mbengue marque une nouvelle étape dans la dynamique d’implantation et de structuration du parti KIIRAAY dans la capitale du Rail.
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Vendredi 18 Septembre 2026 - 15:34 Thiès : le Mouvement « Thiès D’abord » interpelle le maire sur les marchés de curage et les conclusions de l’ARCOP
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Vendredi 18 Septembre 2026 - 12:04 Thiès : Babacar Diop relance la réhabilitation des routes
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Actualité à Thiès
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