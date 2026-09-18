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Thiès : Thierno Alia Mbengue gagne du terrain et mobilise les femmes pour élargir le parti KIIRAAY


Rédigé le Samedi 19 Septembre 2026 à 16:22 | Lu 78 fois Rédigé par


La mobilisation des femmes engagées de Thiès autour de Thierno Alia Mbengue marque une nouvelle étape dans la dynamique d’implantation et de structuration du parti KIIRAAY dans la capitale du Rail.


Thiès : Thierno Alia Mbengue gagne du terrain et mobilise les femmes pour élargir le parti KIIRAAY
Thierno Alia Mbengue poursuit sa dynamique de proximité à Thiès. À travers une rencontre avec des femmes engagées de la ville, il entend renforcer la présence du parti KIIRAAY dans les différents quartiers et élargir sa base militante. Cette mobilisation a été l’occasion pour les participantes de réaffirmer leur détermination à contribuer activement à l’implantation et à la structuration du parti dans l’ensemble des quartiers de Thiès. Selon Thierno Alia Mbengue, cette rencontre témoigne de l’engagement, de la disponibilité et de la volonté des femmes de prendre pleinement part à la dynamique portée par KIIRAAY. Au-delà de la mobilisation, l’objectif affiché est de construire une organisation de proximité, capable de s’appuyer sur les forces vives de chaque quartier pour consolider les bases du parti dans la ville. « Ensemble, quartier après quartier, construisons une présence forte et structurée de KIIRAAY à Thiès », a déclaré Thierno Alia Mbengue, mettant ainsi l’accent sur la nécessité d’une démarche collective et progressive. À travers cette initiative, les femmes occupent une place importante dans la stratégie de développement du parti KIIRAAY à Thiès. Leur engagement pourrait contribuer à renforcer les activités de terrain et à consolider les liens entre les responsables du parti et les populations. La dynamique est ainsi lancée, avec l’ambition affichée de faire grandir KIIRAAY à Thiès, quartier après quartier.



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