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Touré Fass : le drame familial s’alourdit, une troisième victime succombe


Rédigé le Mardi 22 Septembre 2026 à 14:27 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le drame survenu le mardi 15 septembre à Touré Fass, dans la commune de Darou Marnane, connaît une nouvelle évolution tragique. Le second jumeau de Ndeye Fatou Dieng, grièvement blessé lors de l’attaque, est décédé dimanche à l’hôpital Cheikhoul Khadim de Touba. Le bilan passe ainsi à trois enfants décédés.


Touré Fass : le drame familial s’alourdit, une troisième victime succombe

Le drame familial qui a bouleversé Touré Fass continue de livrer de terribles développements. Selon les informations rapportées par la presse, le second jumeau de Ndeye Fatou Dieng, grièvement blessé lors des faits survenus le mardi 15 septembre 2026, a finalement succombé à ses blessures.

 

L’enfant était hospitalisé à l’hôpital Cheikhoul Khadim de Touba. Après sa prise en charge, les médecins avaient initialement estimé que son état n’inspirait plus de crainte particulière. Mais son état s’est finalement dégradé et il est décédé dimanche aux environs de 14 heures.
 

Le drame avait commencé dans une chambre de la maison familiale à Touré Fass. Selon les éléments rapportés dans le cadre de l’affaire, Ndeye Fatou Dieng aurait d’abord attaqué le fils de sa coépouse, qui se trouvait dans la même pièce. L’enfant a été mortellement blessé à l’arme blanche.
 

La dame aurait ensuite retourné l’arme contre ses propres jumeaux. L’un d’eux a succombé à ses blessures, tandis que le second avait été évacué vers l’hôpital de Touba.
 

Avec ce nouveau décès, le bilan atteint désormais trois enfants morts.

Les deux premières victimes avaient été inhumées jeudi dernier. La dépouille du second jumeau a, elle aussi, été remise à la famille pour les besoins des funérailles.
 

Ndeye Fatou Dieng a, pour sa part, été transférée dans une structure psychiatrique à Dakar. Elle est placée sous surveillance des gendarmes chargés de l’enquête. Des sources citées par la presse évoquent une prise en charge psychiatrique et une thèse de troubles mentaux au moment des faits. Cette question devra toutefois être établie dans le cadre de la procédure.
 

À ce stade, la dame n’aurait pas encore été auditionnée par les enquêteurs de la gendarmerie de Darou Marnane. Son état médical devra notamment être pris en compte avant cette étape de la procédure.



Lat Soukabé Fall

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