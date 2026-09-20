AFFAIRE DE L’EX-CAPORAL OUSSEYNOU FALL : ABDOULAYE MAWO FALL DEMANDE PARDON AUX SÉNÉGALAIS ET LANCE UN APPEL POUR SON FILS

Un père qui reconnaît les propos fautifs de son fils Abdoulaye Mawo Fall a décidé de prendre publiquement la parole pour présenter ses excuses à l’ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais. Dans sa déclaration, il reconnaît que son fils, l’ex-caporal Ousseynou Fall, a tenu des propos qu’il juge fautifs, notamment à l’égard de l’armée. Selon les explications du père, Ousseynou Fall, blessé en service militaire, a été libéré à la suite d’une décision de l’autorité militaire. Une situation qui, à ses yeux, rend d’autant plus regrettables les propos tenus par son fils à l’endroit de l’institution militaire. « En tant que père, je reconnais cette faute et je demande humblement pardon à l’ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais, sans distinction », a-t-il déclaré. L’ancien militaire insiste sur la nécessité d’assumer ses responsabilités lorsqu’une erreur est commise. Il affirme que sa famille préfère reconnaître ses torts plutôt que d’accuser ou d’attaquer qui que ce soit. Des inquiétudes sur l’environnement politique de son fils Au-delà de ses excuses, Abdoulaye Mawo Fall a exprimé ses préoccupations concernant l’engagement politique de son fils. Il affirme qu’Ousseynou Fall se trouve actuellement dans une organisation politique qu’il qualifie de « secte politique ». Une appréciation personnelle qu’il avance pour justifier son appel à l’aide et son souhait de voir son fils retrouver sa famille. Dans sa déclaration, il déplore également qu’aucun responsable de cette organisation ne soit venu rendre visite à son fils depuis son arrestation, survenue mardi, selon ses propos. L’ancien militaire dit connaître certains mécanismes qu’il associe aux organisations qu’il qualifie de sectaires. Malgré ses réserves, il affirme ne pas vouloir entrer en conflit avec les responsables concernés. « Malgré cela, je leur pardonne. Je ne cherche pas le conflit. Je demande simplement qu’on m’aide à retrouver mon fils », a-t-il expliqué. Un appel lancé à toutes les composantes de la société Face à cette situation, Abdoulaye Mawo Fall a lancé un appel à la solidarité nationale. Il sollicite l’intervention de toutes les personnes susceptibles de contribuer au retour de son fils auprès des siens. Son appel s’adresse notamment aux autorités religieuses, aux acteurs politiques, aux responsables administratifs, aux membres des forces de défense et de sécurité, aux acteurs de la justice, aux universitaires, aux élus locaux, aux députés, aux membres de la société civile ainsi qu’aux citoyens. Il a également tenu à interpeller les marabouts, les curés, les abbés et l’ensemble des guides religieux, afin qu’ils accompagnent sa famille dans cette épreuve. Pour le père d’Ousseynou Fall, cette démarche est avant tout celle d’un parent profondément attaché à son enfant et qui souhaite le voir retrouver les siens. « Ousseynou est mon enfant, je l’aime profondément » Dans un passage particulièrement émouvant de sa déclaration, Abdoulaye Mawo Fall évoque la douleur ressentie par sa famille depuis l’arrestation de son fils. Il affirme que sa mère, ses frères, ses sœurs, ses cousins et l’ensemble de ses proches sont mobilisés à ses côtés. Ces derniers lui auraient confié la responsabilité de prendre la parole en leur nom. « Ousseynou est mon enfant. C’est un fils que j’aime profondément », a-t-il rappelé, exprimant ainsi son attachement à celui dont il réclame le retour auprès de sa famille. L’ancien militaire souligne également que son fils était, selon lui, un militaire digne, à l’image de son père. Il estime néanmoins que cette qualité ne saurait justifier les propos qu’il aurait tenus à l’égard de l’armée. Une demande de pardon sans renoncer à sa dignité Abdoulaye Mawo Fall tient à faire une distinction entre la reconnaissance d’une faute et la dignité personnelle. Pour lui, présenter des excuses ne signifie pas renoncer à ses principes ni à son honneur. « Demander pardon ne signifie pas renoncer à sa dignité. Je peux reconnaître une faute, assumer mes responsabilités et demander pardon, tout en restant debout », a-t-il affirmé. À travers cette déclaration, il entend ainsi assumer sa position de père, tout en réaffirmant son attachement à la dignité et à la responsabilité. « Ma seule lutte est de libérer mon fils » En conclusion, Abdoulaye Mawo Fall renouvelle son appel à l’ensemble du peuple sénégalais pour obtenir un accompagnement dans cette épreuve familiale. Il affirme que son seul objectif est de voir son fils, l’ex-caporal Ousseynou Fall, retrouver sa famille. Il sollicite pour cela l’intervention des citoyens, des autorités religieuses, des acteurs politiques et de toutes les bonnes volontés. « Aujourd’hui, ma seule lutte est de libérer mon fils de cette organisation secte politique, afin qu’il puisse retrouver sa famille », a-t-il déclaré. Une