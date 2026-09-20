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Diamalaye : course, piège et enquête… ce que l’on sait de l’affaire


Rédigé le Mardi 22 Septembre 2026 à 14:34 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Ce qui devait être une simple course de moto-taxi s’est transformé en véritable piège. Le conducteur, attiré par un faux client, aurait été conduit vers une zone isolée avant de se retrouver face à des individus soupçonnés de vouloir le dépouiller. Un mode opératoire qui rappelle les risques auxquels sont exposés certains conducteurs de deux-roues lorsqu’ils prennent en charge des clients inconnus.


Diamalaye : course, piège et enquête… ce que l’on sait de l’affaire

Les conducteurs de moto-taxi peuvent parfois être confrontés à des situations particulièrement dangereuses lorsqu’ils acceptent des courses de nuit. Dans une affaire portée devant la justice, un conducteur aurait été attiré dans un véritable guet-apens après avoir reçu une demande de course.
 

Le scénario commence par une prise de contact apparemment banale. Un client sollicite les services du conducteur pour effectuer un déplacement. Rien ne laisse alors penser que la course pourrait tourner au drame.
 

Le conducteur accepte et se rend au lieu de rendez-vous.
 

Selon le récit présenté dans le dossier judiciaire, le client aurait demandé au conducteur de venir seul, tout en indiquant qu’il était accompagné d’une jeune femme. Le trajet débute alors normalement.
 

Mais en cours de route, la situation change.
 

La jeune femme aurait quitté le véhicule à hauteur de Thiaroye. Quelques instants plus tard, le passager aurait demandé au conducteur de s’arrêter à proximité d’un autre individu.
 

C’est à ce moment que le piège aurait été déclenché.
 

Selon le témoignage rapporté devant la justice, un autre homme aurait fait irruption et aurait participé à l’agression du conducteur. Le scénario correspondrait à un mode opératoire déjà observé dans plusieurs affaires : attirer le conducteur avec une course, l’éloigner des zones très fréquentées puis profiter de son isolement pour tenter de lui arracher ses biens.
 

Dans cette affaire, plusieurs conducteurs de moto-taxi avaient déposé plainte auprès des services de police. Les témoignages recueillis ont permis aux enquêteurs de s'intéresser à un groupe soupçonné d'avoir utilisé ce procédé.
 

Le dossier judiciaire met notamment en cause Mbaye Sarr, alias « Mbaye Boundaw », âgé de 27 ans et domicilié à Malika. Il est poursuivi pour des faits particulièrement graves, notamment association de malfaiteurs et vols en réunion commis de nuit avec violences et usage d’armes.
 

Le parquet aurait requis une lourde peine contre lui.
 

L’affaire est désormais examinée par la Chambre criminelle, qui doit apprécier les différents éléments du dossier et déterminer les responsabilités pénales.
 

Au-delà de cette procédure, cette affaire met en lumière la vulnérabilité de certains conducteurs de moto-taxi, notamment ceux qui travaillent de nuit. Une simple demande de déplacement peut parfois les conduire dans des endroits qu’ils ne connaissent pas, avec des clients dont ils ignorent les intentions.
 
Pour les conducteurs, la prudence reste donc essentielle lorsqu'une course est demandée dans un secteur isolé, particulièrement à des heures tardives.



Lat Soukabé Fall

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