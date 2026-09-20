Le Sénégal se souvient de Bruno Diatta, l’homme qui connaissait tous les secrets du Palais

Le 21 septembre 2018, le Sénégal perdait l’un de ses plus grands serviteurs de l’État. Bruno Diatta, figure incontournable du cérémonial présidentiel, s’éteignait à l’âge de 69 ans, après avoir consacré une grande partie de sa vie au fonctionnement de la Présidence de la République.





Né à Saint-Louis le 22 octobre 1948, Bruno Diatta avait intégré l’École nationale d’administration, dont il était sorti major de sa promotion en 1973. Quelques années plus tard, en juin 1978, il faisait son entrée au Palais de la République avant de prendre, dès 1979, les commandes du protocole présidentiel.





Pendant près de quarante ans, il allait occuper une position particulièrement stratégique, mais toujours dans l’ombre. De Léopold Sédar Senghor à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, Bruno Diatta aura accompagné quatre chefs d’État sénégalais, traversant les alternances politiques sans jamais renoncer à son devoir de réserve.





Organisation des cérémonies officielles, déplacements présidentiels, accueil des chefs d’État et délégations étrangères, sommets internationaux : rien ne semblait échapper à la vigilance de celui qui était devenu une véritable référence du protocole au Sénégal.





Une discrétion devenue une marque de fabrique

Au-delà de ses compétences professionnelles, c’est surtout sa discrétion qui aura marqué plusieurs générations de responsables politiques et administratifs. Bruno Diatta connaissait les rouages de l’État et les secrets des différents régimes, mais il n'en fit jamais un sujet de communication.





Cette attitude lui avait valu le respect de nombreux responsables. L'ancien ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye avait ainsi résumé son parcours en affirmant que Bruno Diatta incarnait « l’Homme d’État dans toute sa plénitude ».





Jusqu'à ses derniers jours, le serviteur de la République était resté fidèle à sa mission. Le 19 septembre 2018, soit deux jours avant sa disparition, il avait encore installé le Conseil des ministres.





Sa mort, survenue brutalement à son domicile dakarois le 21 septembre 2018, avait profondément marqué l’appareil d’État. Il devait notamment accompagner le président Macky Sall à Bamako pour l’investiture d’Ibrahim Boubacar Keïta.





Ironie du destin, celui qui avait passé sa vie à organiser le cérémonial des autres s’est retrouvé, après sa disparition, au cœur d’une cérémonie officielle organisée en son hommage.





Un héritage institutionnel

Huit ans après sa disparition, le nom de Bruno Diatta demeure associé au service public et au protocole d’État. Son héritage dépasse désormais sa carrière personnelle.





La Salle du Conseil des ministres porte aujourd’hui son nom, tout comme le Grand Amphithéâtre de l’École nationale d’administration.





À travers ces hommages, l’État sénégalais perpétue la mémoire d’un homme dont la carrière aura été marquée par la constance, la rigueur et une conception exigeante du service de la République.



Bruno Diatta demeure ainsi, huit ans après sa disparition, l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire administrative et institutionnelle du Sénégal.

