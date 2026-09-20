Une sommation est ensuite délivrée pour demander au contrevenant de débarrasser les gravats. Un nouveau contrôle permet de vérifier si la mesure a été exécutée.
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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Thiès : malgré les contrôles, les dépôts de gravats persistent, la brigade d’hygiène met en garde les contrevenants
À Thiès, le dépôt de gravats continue de poser problème malgré les campagnes de sensibilisation et les sanctions. Le chef de la brigade d’hygiène, l’adjudant-chef Damien Ndione, déplore la persistance de cette pratique.
Une sommation est ensuite délivrée pour demander au contrevenant de débarrasser les gravats. Un nouveau contrôle permet de vérifier si la mesure a été exécutée.
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Dimanche 20 Septembre 2026 - 12:30 Assainissement à Thiès : pourquoi la brigade d’hygiène exige des fosses septiques correctement dimensionnées
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