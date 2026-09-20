Thiès Ouest : Massaly annonce sa coalition et promet de « prendre » la commune

Au cours de son intervention, Massaly s’est d’abord prononcé sur la situation nationale. « Le pays va mal, je ne serai jamais complice », a-t-il déclaré, affichant ainsi sa volonté d’assumer publiquement ses positions.





Il a ensuite annoncé une nouvelle initiative sur le plan politique : « Je vais créer ma coalition », a-t-il lancé devant les personnes présentes.





Mais c’est surtout son ambition pour Thiès Ouest qui a retenu l’attention. Massaly a clairement affiché son intention de conquérir la commune, déclarant : « Je vais prendre Thiès Ouest, pour que les Thiessois sachent le rôle d’un maire. »





Cette déclaration traduit, selon ses propres propos, une volonté de faire de la gestion municipale un axe central de son engagement. Il entend aller à la rencontre des populations, écouter leurs préoccupations et présenter sa conception du rôle d’un maire.





La tournée « Un week-end, un quartier » constitue ainsi pour Massaly un cadre de proximité avec les habitants. Son passage à Thiès Ouest, ponctué par son accueil par Sega Mbengue, lui a également permis d’exposer publiquement ses ambitions politiques.



Avec l’annonce de la création d’une coalition et son objectif affiché sur Thiès Ouest, Massaly ouvre désormais une nouvelle séquence de son engagement politique local. Les contours de cette future coalition, ses éventuels partenaires et son projet pour la commune restent encore à préciser.

