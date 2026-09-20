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Thiès Ouest : Massaly annonce sa coalition et promet de « prendre » la commune


Rédigé le Lundi 21 Septembre 2026 à 13:39 | Lu 87 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans le cadre de sa tournée dénommée « Un week-end, un quartier », Massaly s’est rendu à Thiès Ouest, où il a été reçu par Sega Mbengue. Cette étape a été marquée par une prise de parole au cours de laquelle Massaly a affiché ses ambitions politiques pour la commune et annoncé la création prochaine de sa propre coalition.


Au cours de son intervention, Massaly s’est d’abord prononcé sur la situation nationale. « Le pays va mal, je ne serai jamais complice », a-t-il déclaré, affichant ainsi sa volonté d’assumer publiquement ses positions.
 

Il a ensuite annoncé une nouvelle initiative sur le plan politique : « Je vais créer ma coalition », a-t-il lancé devant les personnes présentes.
 

Mais c’est surtout son ambition pour Thiès Ouest qui a retenu l’attention. Massaly a clairement affiché son intention de conquérir la commune, déclarant : « Je vais prendre Thiès Ouest, pour que les Thiessois sachent le rôle d’un maire. »
 

Cette déclaration traduit, selon ses propres propos, une volonté de faire de la gestion municipale un axe central de son engagement. Il entend aller à la rencontre des populations, écouter leurs préoccupations et présenter sa conception du rôle d’un maire.
 

La tournée « Un week-end, un quartier » constitue ainsi pour Massaly un cadre de proximité avec les habitants. Son passage à Thiès Ouest, ponctué par son accueil par Sega Mbengue, lui a également permis d’exposer publiquement ses ambitions politiques.
 
Avec l’annonce de la création d’une coalition et son objectif affiché sur Thiès Ouest, Massaly ouvre désormais une nouvelle séquence de son engagement politique local. Les contours de cette future coalition, ses éventuels partenaires et son projet pour la commune restent encore à préciser.



Lat Soukabé Fall

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