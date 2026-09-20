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KANKOURANG 2026 À MBOUR : Dix membres de « lël » clandestins interpellés par la police


Rédigé le Lundi 21 Septembre 2026 à 17:16 | Lu 76 fois Rédigé par



KANKOURANG 2026 À MBOUR : Dix membres de « lël » clandestins interpellés par la police
La Sûreté urbaine du Commissariat central de Mbour, appuyée par des éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI) et de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP), a mené une vaste opération contre des cellules culturelles non autorisées à faire sortir le Kankourang. Dix individus ont été interpellés et déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mbour. Les festivités du « Septembre mandingue » sont marquées par un renforcement du dispositif sécuritaire à Mbour. Dans le cadre de l’encadrement des sorties du Kankourang pour l’édition 2026, les forces de l’ordre ont lancé une opération d’envergure visant des groupes culturels qui auraient bravé les restrictions administratives en vigueur. Selon les informations communiquées, cette intervention a permis l’interpellation de dix individus de sexe masculin, membres de cellules communément appelées « lël ». Ces derniers sont soupçonnés d’avoir organisé des sorties du Kankourang sans figurer parmi les entités expressément autorisées par les autorités préfectorales. Un arrêté préfectoral ignoré malgré les rappels à l’ordre À l’approche des festivités, le préfet du département de Mbour avait pris, le 28 août 2026, un arrêté portant réglementation et encadrement des sorties du Kankourang. Cette mesure administrative limite les sorties aux seules cellules culturelles dûment habilitées. Malgré les rappels à l’ordre des services de police, qui les avaient notamment conviées à une réunion d’information sur les dispositions de l’arrêté, certaines cellules auraient poursuivi leurs activités en dehors du cadre fixé par les autorités. Face à cette situation, les forces de l’ordre ont été mobilisées pour interpeller les responsables présumés des sorties non autorisées. Dix suspects reconnaissent avoir été informés de l’interdiction Conduits au Commissariat central de Mbour, les dix individus ont été entendus par les enquêteurs. D’après les éléments rapportés, ils auraient reconnu avoir été pleinement informés de l’existence de la mesure préfectorale, malgré laquelle ils auraient procédé aux sorties du Kankourang. Cette reconnaissance intervient dans le cadre de l’enquête ouverte par les services de police pour établir les responsabilités et déterminer les circonstances exactes des faits. Des machettes, des tambours et du chanvre indien saisis Au cours de leurs interventions au sein des différents « lël » concernés, les forces de l’ordre ont également procédé à la saisie de plusieurs objets, dont des armes blanches et un produit stupéfiant présumé. Le matériel consigné et placé sous scellés comprend : * 7 machettes ; * 4 tambours traditionnels ; * 1 cornet de chanvre indien, retrouvé en possession de l’un des mis en cause. Ces saisies viennent s’ajouter aux interpellations effectuées dans le cadre de cette opération sécuritaire. Les dix suspects déférés devant le procureur À l’issue de leur audition sur procès-verbal, les dix mis en cause ont été placés en garde à vue avant d’être déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mbour. Ils devront répondre, selon les faits qui leur sont reprochés, de plusieurs chefs d’accusation, notamment le non-respect d’un arrêté préfectoral, la participation à une manifestation interdite, le trouble à l’ordre public et la détention d’arme blanche. Leur déferrement marque une nouvelle étape dans la procédure judiciaire engagée à la suite de cette opération. Huit cellules exclusivement autorisées à faire sortir le Kankourang Pour rappel, l’arrêté préfectoral du 28 août 2026 autorise exclusivement huit cellules culturelles à organiser les sorties du Kankourang dans le cadre des festivités du « Septembre mandingue ». Il s’agit des cellules suivantes : * Thiocé Ouest * Santesou * Thiocé Est * Sadio Kunda * Woyinka * Juju Cissé Kunda * Diamagueune * Kuyamba À travers cette réglementation, les autorités entendent encadrer les festivités traditionnelles et veiller au respect des mesures administratives et sécuritaires établies pour l’édition 2026. L’affaire est désormais entre les mains de la justice, tandis que les services de sécurité poursuivent leur mission de maintien de l’ordre public durant les célébrations du Kankourang à Mbour.



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