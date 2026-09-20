L’objectif est notamment d’éviter que des femmes utilisent ces produits sans connaître précisément les risques auxquels elles pourraient s’exposer.
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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Pratique du tabac par voie vaginale : pourquoi le phénomène Tababa, Soungouto ou Jumbo préoccupe les professionnels de santé
Une pratique jusque-là peu connue du grand public attire de plus en plus l’attention des acteurs de la santé au Sénégal. Il s’agit du « Tababa », également appelé « Soungouto » ou « Jumbo », un produit à base de tabac qui serait utilisé par voie vaginale par certaines femmes dans le but de rechercher des sensations particulières.
L’objectif est notamment d’éviter que des femmes utilisent ces produits sans connaître précisément les risques auxquels elles pourraient s’exposer.
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