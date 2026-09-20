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Pratique du tabac par voie vaginale : pourquoi le phénomène Tababa, Soungouto ou Jumbo préoccupe les professionnels de santé


Rédigé le Dimanche 20 Septembre 2026 à 12:42 | Lu 127 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une pratique jusque-là peu connue du grand public attire de plus en plus l’attention des acteurs de la santé au Sénégal. Il s’agit du « Tababa », également appelé « Soungouto » ou « Jumbo », un produit à base de tabac qui serait utilisé par voie vaginale par certaines femmes dans le but de rechercher des sensations particulières.


Pratique du tabac par voie vaginale : pourquoi le phénomène Tababa, Soungouto ou Jumbo préoccupe les professionnels de santé
Le phénomène préoccupe les autorités sanitaires en raison des risques potentiels liés à ce mode d’utilisation du tabac. Alors que la consommation de tabac est déjà associée à de nombreuses conséquences sanitaires, son utilisation par voie vaginale soulève des interrogations supplémentaires sur les effets que peuvent provoquer les substances contenues dans ces produits sur les muqueuses et l’appareil reproducteur.
Le sujet a notamment été abordé dans le cadre d’activités de sensibilisation consacrées à la lutte contre le tabagisme. Les acteurs de la santé cherchent à mieux comprendre l’ampleur du phénomène, mais également la composition exacte des produits concernés et leurs conséquences sur la santé des utilisatrices.
 
Le « Tababa », connu également sous plusieurs appellations selon les régions et les habitudes, serait recherché par certaines utilisatrices pour les sensations qu’il est censé procurer. Cette recherche de plaisir ou d’« extase » contribuerait à la diffusion de la pratique, malgré les interrogations persistantes sur ses effets.
 
Les spécialistes de la santé mettent surtout en garde contre l’utilisation de substances dont la composition et le dosage ne sont pas toujours clairement connus. Une muqueuse particulièrement sensible comme celle du vagin peut être exposée à des produits irritants ou toxiques, avec des conséquences qui peuvent varier selon la composition du produit, la fréquence d’utilisation et la durée d’exposition.
 
Des inquiétudes sont ainsi exprimées concernant d’éventuelles irritations, lésions ou infections, ainsi que d’autres complications gynécologiques. Les conséquences à long terme restent cependant à documenter davantage par des études scientifiques.
Les autorités sanitaires souhaitent donc renforcer l’information et la sensibilisation.

L’objectif est notamment d’éviter que des femmes utilisent ces produits sans connaître précisément les risques auxquels elles pourraient s’exposer.
 
Le phénomène pose également la question de l’information des jeunes et des femmes sur les pratiques pouvant avoir des conséquences sur leur santé reproductive. Dans un contexte où certaines habitudes circulent rapidement par le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux, les professionnels de santé insistent sur la nécessité de privilégier des informations médicales fiables.
 
Pour les acteurs engagés dans la lutte contre le tabagisme, la question du « Tababa », du « Soungouto » ou du « Jumbo » mérite donc une attention particulière. Au-delà de la lutte classique contre la cigarette et les autres formes de consommation du tabac, les autorités doivent désormais prendre en compte les nouvelles modalités d’utilisation de ces produits.
 
Des recherches complémentaires restent nécessaires afin de déterminer avec précision la composition des différents produits commercialisés sous ces appellations, leur niveau de toxicité et leurs conséquences sur la santé des utilisatrices.
 
En attendant, les professionnels recommandent la prudence et invitent les personnes concernées à solliciter l’avis de professionnels de santé plutôt que de se fier uniquement aux témoignages ou aux promesses liées à ces produits.


Lat Soukabé Fall

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