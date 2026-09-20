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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Conflit entre éleveur et cultivateurs à Thiès : un affrontement fait un blessé au bras et un autre avec un doigt sectionné
Une affaire opposant un berger à deux cultivateurs a été examinée par le tribunal des flagrants délits de Thiès. Au cœur du dossier : une dispute liée au passage d’un troupeau dans une zone agricole, qui a dégénéré en affrontement physique et s’est soldée par de graves blessures.
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Dimanche 20 Septembre 2026 - 12:42 Pratique du tabac par voie vaginale : pourquoi le phénomène Tababa, Soungouto ou Jumbo préoccupe les professionnels de santé
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Dimanche 20 Septembre 2026 - 00:03 Escroquerie présumée : un réseau de recrutement démantelé à Jaxaay
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Actualité à Thiès
Thiès : malgré les contrôles, les dépôts de gravats persistent, la brigade d’hygiène met en garde les contrevenants
Assainissement à Thiès : pourquoi la brigade d’hygiène exige des fosses septiques correctement dimensionnées
Actualités
Cérémonie de Sargal à Chérif Lô : Ousmane Sarr mise sur son bilan pour convaincre les populations
Chérif Lô : Ousmane Sarr défend son bilan et se projette vers 2027
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