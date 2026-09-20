Conflit entre éleveur et cultivateurs à Thiès : un affrontement fait un blessé au bras et un autre avec un doigt sectionné

À l’origine de l’affaire se trouve un différend autour du passage d’animaux dans une zone agricole. Selon les éléments rapportés à l’audience, une dispute aurait éclaté après l’intervention de cultivateurs qui reprochaient au berger la présence de ses animaux à proximité ou dans leurs cultures.



La situation aurait rapidement dégénéré.



Au cours de l’affrontement, I. Ngom aurait été blessé au bras, tandis que E. Sène a eu un doigt sectionné.

Devant le tribunal, les protagonistes n’ont toutefois pas présenté la même version des faits.



Le prévenu affirme notamment avoir été attaqué en premier et soutient avoir réagi pour se défendre. Une version qui est contestée par l’une des parties civiles.



Cette divergence sur le déroulement exact de l’affrontement constitue un élément important du dossier, le tribunal devant déterminer les responsabilités de chacun à partir des éléments versés à la procédure et des déclarations des différentes parties.



Les conséquences physiques de la bagarre sont néanmoins importantes. La section d’un doigt constitue une blessure grave qui a nécessité une prise en charge médicale.



Les deux parties civiles ont demandé des réparations financières. I. Ngom réclame 600 000 francs CFA de dommages et intérêts, tandis que E. Sène demande 700 000 francs CFA.



De son côté, le parquet a requis trois mois de prison ferme contre le prévenu.



L’affaire a finalement été mise en délibéré par le tribunal des flagrants délits de Thiès. La décision doit permettre de déterminer les suites judiciaires de cette affaire et, le cas échéant, les responsabilités pénales retenues.



Au-delà de ce dossier particulier, les conflits liés à l’utilisation des espaces agricoles et pastoraux peuvent rapidement devenir sources de tensions dans certaines zones rurales. Le passage des troupeaux à proximité des cultures constitue régulièrement un point de friction entre éleveurs et cultivateurs.



La prévention de ces conflits passe notamment par le respect des espaces réservés au pâturage et aux cultures, mais également par le règlement rapide des différends avant qu’ils ne dégénèrent en affrontements physiques.



Dans le cas de Tasset, une querelle autour d’un pâturage s’est ainsi transformée en affaire judiciaire, avec des blessures graves et plusieurs centaines de milliers de francs CFA réclamés au titre des dommages et intérêts.



Le tribunal doit désormais se prononcer sur les responsabilités dans cette affaire.

Les faits se seraient déroulés à Tasset, dans le département de Thiès. Le prévenu, identifié comme M. Diouf, est opposé à deux parties civiles, I. Ngom et E. Sène.