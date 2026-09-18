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Bambali : Ousmane Sonko taquine Sadio Mané sur une éventuelle candidature à la présidentielle de 2029


Rédigé le Dimanche 20 Septembre 2026 à 00:07 | Lu 75 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La pose de la première pierre du projet agro-industriel SM10 Agro, ce samedi 19 septembre 2026 à Bambali, a été marquée par une séquence pleine d’humour entre Ousmane Sonko et Sadio Mané. Le président de l’Assemblée nationale a imaginé, sur le ton de la plaisanterie, une éventuelle candidature de la star sénégalaise à la présidentielle de 2029.


Bambali : Ousmane Sonko taquine Sadio Mané sur une éventuelle candidature à la présidentielle de 2029

La cérémonie de lancement du projet SM10 Agro de Sadio Mané avait une forte dimension économique et sociale. Mais à Bambali, l’intervention d’Ousmane Sonko a également offert un moment de détente au public venu nombreux assister à la pose de la première pierre.
 

Dans son intervention, le président de l’Assemblée nationale a salué le parcours de Sadio Mané avant de le taquiner sur une éventuelle reconversion dans la politique.
 

« Peut-être que Nianthio sera candidat en 2029. George Weah a été président du Liberia. Mais si d’aventure vous le tentez, Sadio, sachez que vous aurez en face de vous Ousmane Sonko. En ce moment, le football, c’est toi, mais la politique, c’est moi », a lancé Sonko, dans un ton manifestement humoristique.
 

Le leader politique a poursuivi la plaisanterie en mandingue, en faisant directement référence à Bambali, village natal de Sadio Mané.
 

« Même ici, chez toi, je te battrai », a-t-il ajouté, provoquant les rires et les réactions amusées de l’assistance. La scène a ainsi donné une touche politique et humoristique à une cérémonie essentiellement consacrée au développement économique.
 

Un projet de 11,7 milliards de FCFA

Au-delà de cette séquence, l’événement était surtout consacré au lancement officiel de SM10 Agro, un vaste projet agro-industriel porté par Sadio Mané dans son village natal.
 

Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), le projet représente un investissement annoncé de 11,7 milliards de francs CFA et doit être implanté sur une superficie de 500 hectares. Il vise notamment la transformation des produits agricoles locaux, avec un accent particulier sur la mangue.
 

Le projet prévoit également la création de plus de 1 000 emplois directs, ainsi que des opportunités indirectes dans le transport, l’approvisionnement et les services. Un centre de formation destiné notamment aux jeunes et aux femmes doit également accompagner le développement du parc agro-industriel.
 
La plaisanterie d’Ousmane Sonko sur une éventuelle candidature de Sadio Mané en 2029 ne constitue toutefois pas, dans les sources consultées, une annonce de candidature de l’ancien international sénégalais. Elle s’inscrivait dans le ton détendu de son intervention lors de cette cérémonie à Bambali.



Lat Soukabé Fall

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