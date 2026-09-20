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Assainissement à Thiès : pourquoi la brigade d’hygiène exige des fosses septiques correctement dimensionnées


Rédigé le Dimanche 20 Septembre 2026 à 12:30 | Lu 94 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La question de l’assainissement préoccupe également la brigade d’hygiène de Thiès. Son chef, l’adjudant-chef Damien Ndione, invite les propriétaires immobiliers à accorder une attention particulière à la construction et à la capacité des fosses septiques.


Assainissement à Thiès : pourquoi la brigade d’hygiène exige des fosses septiques correctement dimensionnées
Selon lui, une fosse correctement conçue et suffisamment grande peut fonctionner pendant plusieurs années avant de nécessiter une vidange. À l’inverse, une petite fosse, même étanche, peut imposer des vidanges beaucoup plus fréquentes.
La brigade insiste notamment sur l’étanchéité de l'installation, son dimensionnement et son accessibilité pour les camions de vidange. Une fosse mal conçue ou non étanche peut provoquer des écoulements et favoriser la contamination des nappes phréatiques.
 
Le service d’hygiène effectue également des prélèvements dans certains puits et forages afin de contrôler la qualité de l’eau et de rechercher notamment la présence éventuelle de coliformes fécaux.
 
Un cas de refoulement d’eaux usées entre deux habitations a récemment été signalé. Le propriétaire mis en cause a écopé d’une amende de 200 000 FCFA, tandis qu’un procès-verbal de renseignement judiciaire a été établi. 


Lat Soukabé Fall

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