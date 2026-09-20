Assainissement à Thiès : pourquoi la brigade d’hygiène exige des fosses septiques correctement dimensionnées

La brigade insiste notamment sur l’étanchéité de l'installation, son dimensionnement et son accessibilité pour les camions de vidange. Une fosse mal conçue ou non étanche peut provoquer des écoulements et favoriser la contamination des nappes phréatiques.



Le service d’hygiène effectue également des prélèvements dans certains puits et forages afin de contrôler la qualité de l’eau et de rechercher notamment la présence éventuelle de coliformes fécaux.



Un cas de refoulement d’eaux usées entre deux habitations a récemment été signalé. Le propriétaire mis en cause a écopé d’une amende de 200 000 FCFA, tandis qu’un procès-verbal de renseignement judiciaire a été établi.

Selon lui, une fosse correctement conçue et suffisamment grande peut fonctionner pendant plusieurs années avant de nécessiter une vidange. À l’inverse, une petite fosse, même étanche, peut imposer des vidanges beaucoup plus fréquentes.