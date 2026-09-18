Hersent : des éleveurs victimes du vol de 11 béliers

Le marché à bétail de Hersent, situé entre l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop et le camp Tropical de la GMI, sur la route de Khombole, a été le théâtre d’un vol portant sur onze béliers.





Les propriétaires des animaux, regroupés au sein d’un collectif d’éleveurs, dénoncent les conditions de sécurité autour du foirail. Ils estiment que l’insuffisance de l’éclairage public facilite les déplacements des individus mal intentionnés pendant la nuit.





Selon les éleveurs, plusieurs lampadaires du secteur ne fonctionnent pas correctement. Une situation qu’ils jugent préoccupante, d’autant plus que le foirail constitue l’un des principaux points de débarquement et de vente de bétail à Thiès.





Les victimes soulignent également qu’elles s’acquittent de frais de gardiennage ainsi que de taxes municipales, mais considèrent que ces dispositions ne suffisent pas à garantir la sécurité de leurs animaux.





Face à la répétition des difficultés sécuritaires, les éleveurs interpellent le maire de Thiès-Est, Me Ousmane Diagne, par ailleurs ministre de l’Élevage. Ils lui demandent de prendre des mesures pour améliorer l’éclairage et renforcer la sécurité autour du foirail.





Ils sollicitent également l’intervention du maire de la Ville de Thiès, Dr Babacar Diop, afin que le marché à bétail de Hersent puisse bénéficier du programme d’éclairage public déployé dans différents quartiers de la ville.





Pour les éleveurs, le rétablissement d’un éclairage fonctionnel constitue une mesure urgente pour réduire les risques de vols et mieux protéger les troupeaux présents sur le site.



L’affaire intervient alors que la question de la sécurité des espaces de commerce et de vente de bétail reste une préoccupation importante à l’approche des périodes de forte activité dans les marchés aux animaux.

