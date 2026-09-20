Escroquerie au Hajj : un Sénégalais recherché arrêté au Maroc

La coopération sécuritaire entre le Sénégal et le Maroc vient de déboucher sur l’interpellation d’un ressortissant sénégalais recherché dans une affaire présumée d’escroquerie au pèlerinage.





L’homme a été arrêté à Ifrane, au Maroc, par les services de la Direction générale de la sûreté nationale marocaine, la DGSN.





Selon les autorités marocaines, il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires sénégalaises.





Le mis en cause est soupçonné d’avoir participé à une vaste opération d’escroquerie au détriment de clients d’une agence de voyages.





Le procédé présumé consistait à demander d’importantes sommes d’argent à des clients en leur promettant la prise en charge de leur voyage à La Mecque pour accomplir le Hajj.





Les victimes auraient ainsi versé de l’argent en échange de prestations qui, selon les accusations, n’auraient pas été effectivement fournies.





Son arrestation à Ifrane constitue une nouvelle étape dans cette procédure transfrontalière.





Les autorités marocaines ont présenté cette opération comme un exemple de coopération sécuritaire internationale et d’échange d’informations avec les services sénégalais.

